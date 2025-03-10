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Яку музику слухає король? Чарльз III оприлюднив свій плейлист: у добірці - Боб Марлі та Бейонсе

Понеділок 10 березня 2025 12:26
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Яку музику слухає король? Чарльз III оприлюднив свій плейлист: у добірці - Боб Марлі та Бейонсе Чарльз III (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Король Великої Британії Чарльз III опублікував в Apple Music свій плейлист. До добірки увійшли пісні, деякі з яких можуть здивувати.

Що слухає Чарльз III і чому він вирішив показати свій плейлист, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Протягом усього мого життя музика значила для мене дуже багато. Я знаю, що це стосується і багатьох інших. Вона має чудову здатність викликати щасливі спогади, що спливають із найглибших куточків нашої пам'яті, втішати нас у хвилини смутку і переносити нас у далекі місця", - говорив король кілька днів тому, коли представив свій проєкт "The King's Music Room", присвячений Дню співдружності.
Яку музику слухає король? Чарльз III оприлюднив свій плейлист: у добірці - Боб Марлі та БейонсеЩо слухає король (скріншот)

У плейлисті Чарльза III 17 пісень. Він зазначав, що зібрав треки, які слухав у різні періоди свого життя.
Яку музику слухає король? Чарльз III оприлюднив свій плейлист: у добірці - Боб Марлі та БейонсеПлейлист Чарльза III (скріншот)

Що слухає король - повний список

  • Bob Marley & The Wailers - "Could You Be Loved"

"Я пам'ятаю, як він приїхав до Лондона виступати, коли я був набагато молодшим, і я зустрів його на якомусь заході. Звичайно, у нього була ця чудова, заразлива енергія, але також його глибока щирість і його глибока турбота про свою спільноту. Я завжди згадую його слова: "У людей є голос усередині них", - розповів Чарльз III.

  • Millie Small - "My Boy Lollipop"
  • Kylie Minogue - "The Loco-Motion"

У цієї пісні, вважає король, "заразлива енергія, через яку неймовірно важко всидіти на місці".

  • Al Bowlly - "The Very Thought of You"
  • Grace Jones - "La Vie En Rose"
  • RAYE - "Love Me Again"
  • Daddy Lumba - "Mpempem Do Me"
  • Davido - "KANTE" (feat. Fave)
  • Miriam Makeba - "The Click Song"
  • Jools Holland & Ruby Turner - "My Country Man"
  • Anoushka Shankar - "Indian Summer"
  • Siti Nurhaliza - "Anta Permana"
  • Dame Kiri Te Kanawa - "E Te Iwi E (Заклик до народу)"
  • Michael Buble - "Haven't Met You Yet"
  • Arrow - "Hot Hot Hot Hot"
  • Beyonce - "Crazy in Love" (feat. Jay-Z)
  • Diana Ross - "Upside Down"

Різноманітність пісень і жанрів у плейлисті пояснюється тим, що деякі треки Чарльз III "привіз" після поїздок до різних країн і континентів.

Нагадаємо, День Співдружності у Великій Британії (Commonwealth Day) - щорічне свято, яке відзначають у другий понеділок березня країни, що входять до Співдружності націй.

Це свято присвячене об'єднанню 56 країн, які раніше входили до Британської імперії. Воно символізує дружбу, співпрацю та спільні цінності держав-членів.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: CNN, Apple Music, офіційний сайт Apple.

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