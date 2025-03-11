Кейт Миддлтон поразила сияющим видом в украшениях принцессы Дианы и Елизаветы II

Весной 2024 года Миддлтон пропустила это мероприятие из-за лечения рака. На этот раз она приехала на службу вместе с другими членами королевской семьи: королем Чарльзом, королевой Камиллой, принцем Уильямом, принцессой Анной, принцем Ричардом и другими.



Члены королевской семьи во время службы (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Для мероприятия принцесса Уэльская выбрала яркое платье-пальто Catherine Walker с оригинальным бантом спереди. Следует отметить, что именно яркий красный оттенок ассоциируется у многих с Англией и Уэльсом. Наряды такого же цвета она надевала в 2020 и 2021 годах на День Содружеств.

Дополнить свой образ Кейт Миддлтон решила шляпой от Gina Foster, украшенной объемными розами, небольшим клатчем и элегантными туфлями-лодочками Gianvito Rossi из замши. Кроме того, из-под пальто у нее виднелось платье похожего оттенка.



Принц и принцесса Уэльские (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Какие украшения выбрала Кейт Миддлтон

Завершить образ она решила украшениями, почтив таким образом память королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская надела четырехрядное жемчужное ожерелье-чокер Four Row с бриллиантовой застежкой необычной формы. Дело в том, что оно принадлежало покойной Елизавете, однако она давала поносить его ранее принцессе Диане и Кейт Миддлтон.



Кейт Миддлтон с супругом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Так, например, супруга принца Уильяма появлялась в этом колье на некоторых важных королевских мероприятиях. В 2017 году она выбрала его для вечеринки в честь годовщины свадьбы королевы и принца Филиппа. Также она надевала его на похороны супруга Елизаветы в 2021 году.

Второе украшение, которое Кейт Миддлтон надела в честь Дня Содружества, - это серьги-капли с жемчугом Collingwood, которые в свое время были любимым аксессуаром принцессы Дианы.

Завершали образ принцессы Уэльской лаконичная прическа и естественный макияж в нюдовых оттенках. Супруга Уильяма на фото просто светится от счастья - судя по всему, она замечательно чувствует себя после окончания курса химиотерапии.



Принц и принцесса Уэльские (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Что известно о лечении Кейт Миддлтон от рака

В начале 2024 года супруге принца Уильяма сделали операцию на брюшной полости. Позже стало известно, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

В сентябре 2024 она рассказала о завершении курса химиотерапии.

Недавно Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака. Это случилось во время визита в Королевскую больницу в Лондоне, где она проходила лечение. Это был ее первый самостоятельный выход в люди после перерыва с конца 2023 года.

В 2025 году Кейт Миддлтон стала все чаще появляться на официальных мероприятиях и вернулась к исполнению своих обязанностей. Так, недавно она посетила с супругом Южный Уэльс и встретились с местными жителями. Для выхода в свет она выбрала жакет, который носила 18 лет назад.

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