Після скандалу в Білому домі. В чому був Зеленський на зустрічі з Чарльзом III (фото)

Увечері неділі, 2 березня, президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Після нещодавнього скандалу в Білому домі, коли вибір чорного вбрання глави держави викликав обурення у Дональда Трампа, він знову обрав неформальний, але стильний образ на зустрічі з британським монархом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на SkyNews .

Володимир Зеленський прилетів до королівської резиденції Сандрингем у Норфолку на гелікоптері.

Його особисто зустрів король Великої Британії Чарльз ІІІ.

Зеленський і Чарльз ІІІ мали коротку бесіду, зробили кілька спільних фото, після чого вирушили до резиденції.

Під час зустрічі глава держави був одягнений у чорний светр із вишитим орнаментом.

Цей вибір одягу, як і під час його візиту до США, привернув увагу журналістів, оскільки президент знову віддав перевагу неформальному вбранню замість традиційного костюма.

Чарльз III, своєю чергою, був одягнений у класичний костюм, що відповідає королівському етикету.

Місцеві жителі зібралися біля маєтку, тримаючи українські прапори, щоб привітати прибуття президента України.

Цей візит відбувся після саміту в Лондоні, де обговорювалися питання підтримки України, що підкреслює важливість міжнародної співпраці для країни в цей складний час.

Нагадаємо, 28 лютого під час свого візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський привернув увагу своїм вибором одягу. Він обрав чорне вбрання з національним гербом на світшоті, відмовившись від традиційного костюма. Це рішення викликало роздратування президента США Дональда Трампа.

Під час спільної пресконференції журналісти запитали Зеленського про його стиль одягу та чи має він костюм. Президент відповів ствердно, але зазначив, що обрав цей наряд як знак поваги до української культури.

Однак цей жест не був зрозумілий усіма учасниками зустрічі, що призвело до дипломатичного непорозуміння.

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