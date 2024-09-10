Кейт Міддлтон замилувала відео з чоловіком і дітьми та оголосила важливу новину щодо свого лікування

Кейт Міддлтон, якій на початку цього року діагностували рак , розповіла у мережі, що закінчила курс хіміотерапії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца та принцеси Уельських у Instagram .

Щоб розповісти про цю важливу новину, Міддлтон записала проникливе відео зі своїм чоловіком та дітьми. На кадрах зображено сімейну прогулянку в лісі, під час якої її діти - 11-річний Джордж, 9-річна Шарлотта і 6-річний Луї - граються, бігають лісом, тримають батьків за руки, щось розглядають та обговорюють. Також відео містить рідкісні моменти, на яких Кейт та Вільям, які зазвичай стримані на публіці, обіймаються і навіть цілуються.

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"Я не можу передати вам, яке це полегшення - нарешті завершити курс хіміотерапії. Тепер я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, щоб уникнути раку. Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до лікування та повного одужання довгий", - зазначила мати трьох дітей у підписі до відео.

Також принцеса Уельська поділилася своїми емоціями про те, що ця хвороба змусила її на все подивитися по-іншому.

"Цей час, перш за все, нагадав Вільяму і мені про те, що потрібно бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас сприймає як належне. Про те, щоб просто кохати і бути коханими", - зізналася Кейт.

Міддлтон не стала розкривати більше подробиць щодо свого стану. Але в наступні місяці вона сподівається частіше з'являтися на публіці, адже їй кортить повернутися до роботи.

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Також вона подякувала всім за підтримку. Наприкінці Кейт звернулася до інших людей, які борються з онкологією.

"Всі, хто продовжують свою подорож подолання раку - я залишаюся з вами, поруч, рука в руці. З темряви може народитися світло, тож нехай це світло сяє яскраво", - такими проникливими словами вона завершила свою публікацію.

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