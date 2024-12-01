Кейт Міддлтон написала особливий лист про "темні часи". Що це означає

Кейт Міддлтон написала особливий лист, в якому висловилася про кохання, силу і "темні часи", в момент яких особливо потрібна підтримка близьких. Принцеса Уельська, яка восени закінчила курс хіміотерапії , вручить своє послання людям, запрошеним на традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.

Про що лист Кейт і в чому його головне значення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Міддлтон оприлюднила особливе послання

На сторінці герцога та герцогині Уельських у Instagram вже вийшов допис, де показано фрагменти листа Кейт. В описі до знімків вказано, з якою метою Міддлтон вирішила написати своє звернення.

"Спеціальний лист, який розмірковує про важливість любові, співчуття і про те, як сильно ми потребуємо один одного в найважчі часи. Він буде вручений кожному з гостей на службі "Together at Christmas Carol" у Вестмінстерському абатстві та п'ятнадцяти службах "Community Carol" по всій країні, із вдячністю присутнім за все, що вони роблять для інших", - відзначили герцог та герцогиня Уельські.

Лист Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Експерти вже назвали лист "проникливим" та "чуттєвим". На тлі онкології та боротьби з недугою, яку Кейт розпочала цього року, її поява на різдвяному концерті буде дуже зворушливою.

"Різдво - одна з моїх улюблених пір року... Це час святкування і радості, але він також дає нам можливість сповільнитися і поміркувати про більш глибші речі, які поєднують нас усіх... Різдвяна історія спонукає нас задуматися про переживання і почуття інших людей ... Насамперед, вона спонукає нас звернутися до кохання, а не до страху", - зазначено в листі Кейт.

Кейт Міддлтон написала особливий лист (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Любов, зазначає Міддлтон, є "світлом, яке може яскраво сяяти навіть у найтемніші часи". Принцеса закликала людей жити з відкритим серцем , допомагати всім, хто цього потребує.

Кейт просить обдаровувати оточуючих "ніжними словами або уважним вислуховуванням", обіймати або просто "мовчазно бути поруч" з тими, кому це необхідно.

"Її слова, сформовані не лише її власним досвідом боротьби з раком, а й досвідом короля, відображають її духовність, що зростає", - зазначає видання Daily Mail.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

"Проблеми зі здоров'ям серйозно позначаються на королівській родині. 42-річний принц Вільям нещодавно зізнався, що минулий рік був "жорстоким" і "ймовірно, найважчим роком у його житті". Проте лист Кейт звучить на винятково позитивній ноті", - також додали експерти.

У своєму листі Міддлтон 11 разів згадує слово "кохання", часто говорить про "світло". Такі теми вона почала проговорювати після того, як публічно повідомила про онкологію. Тоді Кейт зазначала, що вірить у "світло", яке може "прийти з пітьми".

Лист Міддлтон отримають усі 1600 гостей, яких запросили до Вестмінстерського абатства. Також його передадуть людям, які відвідають різдвяні богослужіння у різних куточках Великобританії.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

На початку цього року в ЗМІ з'явилися перші чутки про те, що герцогиня Уельська може мати серйозні проблеми зі здоров'ям. І в березні Кейт розповіла, що у неї рак. Онкологію виявили під час планової операції.

Міддлтон розпочала боротьбу з раком. Вона закликала тих, кому теж поставили серйозний діагноз, не втрачати віри та надії.