Кейт Міддлтон написала особливий лист про "темні часи". Що це означає
Кейт Міддлтон написала особливий лист, в якому висловилася про кохання, силу і "темні часи", в момент яких особливо потрібна підтримка близьких. Принцеса Уельська, яка восени закінчила курс хіміотерапії, вручить своє послання людям, запрошеним на традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.
Про що лист Кейт і в чому його головне значення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Міддлтон оприлюднила особливе послання
На сторінці герцога та герцогині Уельських у Instagram вже вийшов допис, де показано фрагменти листа Кейт. В описі до знімків вказано, з якою метою Міддлтон вирішила написати своє звернення.
"Спеціальний лист, який розмірковує про важливість любові, співчуття і про те, як сильно ми потребуємо один одного в найважчі часи. Він буде вручений кожному з гостей на службі "Together at Christmas Carol" у Вестмінстерському абатстві та п'ятнадцяти службах "Community Carol" по всій країні, із вдячністю присутнім за все, що вони роблять для інших", - відзначили герцог та герцогиня Уельські.
Лист Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Експерти вже назвали лист "проникливим" та "чуттєвим". На тлі онкології та боротьби з недугою, яку Кейт розпочала цього року, її поява на різдвяному концерті буде дуже зворушливою.
"Різдво - одна з моїх улюблених пір року... Це час святкування і радості, але він також дає нам можливість сповільнитися і поміркувати про більш глибші речі, які поєднують нас усіх... Різдвяна історія спонукає нас задуматися про переживання і почуття інших людей ... Насамперед, вона спонукає нас звернутися до кохання, а не до страху", - зазначено в листі Кейт.
Кейт Міддлтон написала особливий лист (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Любов, зазначає Міддлтон, є "світлом, яке може яскраво сяяти навіть у найтемніші часи". Принцеса закликала людей жити з відкритим серцем, допомагати всім, хто цього потребує.
Кейт просить обдаровувати оточуючих "ніжними словами або уважним вислуховуванням", обіймати або просто "мовчазно бути поруч" з тими, кому це необхідно.
"Її слова, сформовані не лише її власним досвідом боротьби з раком, а й досвідом короля, відображають її духовність, що зростає", - зазначає видання Daily Mail.
Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
"Проблеми зі здоров'ям серйозно позначаються на королівській родині. 42-річний принц Вільям нещодавно зізнався, що минулий рік був "жорстоким" і "ймовірно, найважчим роком у його житті". Проте лист Кейт звучить на винятково позитивній ноті", - також додали експерти.
У своєму листі Міддлтон 11 разів згадує слово "кохання", часто говорить про "світло". Такі теми вона почала проговорювати після того, як публічно повідомила про онкологію. Тоді Кейт зазначала, що вірить у "світло", яке може "прийти з пітьми".
Лист Міддлтон отримають усі 1600 гостей, яких запросили до Вестмінстерського абатства. Також його передадуть людям, які відвідають різдвяні богослужіння у різних куточках Великобританії.
Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон
На початку цього року в ЗМІ з'явилися перші чутки про те, що герцогиня Уельська може мати серйозні проблеми зі здоров'ям. І в березні Кейт розповіла, що у неї рак. Онкологію виявили під час планової операції.
Міддлтон розпочала боротьбу з раком. Вона закликала тих, кому теж поставили серйозний діагноз, не втрачати віри та надії.
Нагадаємо, раніше ми називали 20 звичайних речей, які Кейт Міддлтон заборонено робити.
Крім цього, нещодавно стало відомо, чому Кейт Міддлтон та Меган Маркл ніколи не носили весільну тіару принцеси Діани.
Під час написання матеріалу були використані джерела: Instagram принца Вільяма та Кейт Міддлтон, сайт Daily Mail.