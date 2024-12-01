Кейт Миддлтон написала особое письмо о "темных временах". Что это значит
Кейт Миддлтон написала особое письмо, в котором высказалась о любви, силе и "темных временах", в момент которых особенно нужна поддержка близких. Принцесса Уэльская, которая осенью закончила курс химиотерапии, вручит свое послание людям, которые приглашены на традиционный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.
О чем письмо Кейт и в чем его главный смысл, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Миддлтон обнародовала особое послание
На странице герцога и герцогини Уэльских в Instagram уже вышел пост, в котором показаны фрагменты письма Кейт. В описании к снимкам указано, с какой именно целью Миддлтон решила написать свое обращение.
"Специальное письмо, размышляющее о важности любви, сочувствия и о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге в самые трудные времена. Оно будет вручено каждому из гостей на службе "Together at Christmas Carol" в Вестминстерском аббатстве и пятнадцати службах "Community Carol" по всей стране, с благодарностью присутствующим за все, что они делают для других", - отметили герцог и герцогиня Уэльские.
Письмо Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Эксперты уже назвали письмо "проникновенным" и "чувственным". На фоне онкологии и борьбы с недугом, которую Кейт начала в этом году, ее появление на рождественском концерте будет весьма трогательным.
"Рождество - одно из моих любимых времен года... Это время празднования и радости, но оно также дает нам возможность замедлиться и поразмышлять о более глубоких вещах, которые объединяют нас всех... Рождественская история побуждает нас задуматься о переживаниях и чувствах других людей... Прежде всего, она побуждает нас обратиться к любви, а не к страху", - указано в письме Кейт.
Кейт Миддлтон написала особое письмо (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Любовь, отмечает Миддлтон, является "светом, который может ярко сиять даже в самые темные времена". Принцесса призвала людей жить с открытым сердцем, помогать всем, кто в этом нуждается.
Кейт просит одарять окружающих "нежными словами или внимательным выслушиванием", обнимать или просто "молчаливо присутствовать" рядом с теми, кому это необходимо.
"Ее слова, сформированные не только ее собственным опытом борьбы с раком, но и опытом короля, отражают ее растущую духовность", - отмечает издание Daily Mail.
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
"Проблемы со здоровьем серьезно сказываются на королевской семье. 42-летний принц Уильям недавно признался, что прошедший год был "жестоким" и "вероятно, самым трудным годом в его жизни". Однако письмо Кейт звучит на исключительно позитивной ноте", - также добавили эксперты.
В своем письме Миддлтон 11 раз упоминает слово "любовь", часто говорит о "свете". Такие темы она стала чаще поднимать после того, как публично заговорила об онкологии. Тогда Кейт отмечала, что верит в "свет", который может "прийти из тьмы".
Письмо Миддлтон получат все 1 600 гостей, которых пригласили в Вестминстерское аббатство. Также его передадут людям, которые посетят рождественские богослужения в разных уголках Великобритании.
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Что известно о болезни Кейт Миддлтон
В начале этого года в СМИ появились первые слухи о том, что у герцогини Уэльской могут быть серьезные проблемы со здоровьем. И в марте Кейт рассказала, что у нее рак. Онкологию обнаружили во время плановой операции.
Миддлтон начала борьбу с раком. Она призывала тех, кому тоже поставили серьезный диагноз, не терять веру и надежду.
Напомним, ранее мы называли 20 обыденных вещей, которые Кейт Миддлтон запрещено делать.
Помимо этого, недавно стало известно, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не носили свадебную тиару принцессы Дианы.
Во время написания материала были использованы источники: Instagram принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сайт Daily Mail.