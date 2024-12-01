Кейт Миддлтон написала особое письмо о "темных временах". Что это значит

Кейт Миддлтон написала особое письмо, в котором высказалась о любви, силе и "темных временах", в момент которых особенно нужна поддержка близких. Принцесса Уэльская, которая осенью закончила курс химиотерапии , вручит свое послание людям, которые приглашены на традиционный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.

О чем письмо Кейт и в чем его главный смысл, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Миддлтон обнародовала особое послание

На странице герцога и герцогини Уэльских в Instagram уже вышел пост, в котором показаны фрагменты письма Кейт. В описании к снимкам указано, с какой именно целью Миддлтон решила написать свое обращение.

"Специальное письмо, размышляющее о важности любви, сочувствия и о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге в самые трудные времена. Оно будет вручено каждому из гостей на службе "Together at Christmas Carol" в Вестминстерском аббатстве и пятнадцати службах "Community Carol" по всей стране, с благодарностью присутствующим за все, что они делают для других", - отметили герцог и герцогиня Уэльские.

Письмо Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Эксперты уже назвали письмо "проникновенным" и "чувственным". На фоне онкологии и борьбы с недугом, которую Кейт начала в этом году, ее появление на рождественском концерте будет весьма трогательным.

"Рождество - одно из моих любимых времен года... Это время празднования и радости, но оно также дает нам возможность замедлиться и поразмышлять о более глубоких вещах, которые объединяют нас всех... Рождественская история побуждает нас задуматься о переживаниях и чувствах других людей... Прежде всего, она побуждает нас обратиться к любви, а не к страху", - указано в письме Кейт.

Кейт Миддлтон написала особое письмо (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Любовь, отмечает Миддлтон, является "светом, который может ярко сиять даже в самые темные времена". Принцесса призвала людей жить с открытым сердцем , помогать всем, кто в этом нуждается.

Кейт просит одарять окружающих "нежными словами или внимательным выслушиванием", обнимать или просто "молчаливо присутствовать" рядом с теми, кому это необходимо.

"Ее слова, сформированные не только ее собственным опытом борьбы с раком, но и опытом короля, отражают ее растущую духовность", - отмечает издание Daily Mail.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

"Проблемы со здоровьем серьезно сказываются на королевской семье. 42-летний принц Уильям недавно признался, что прошедший год был "жестоким" и "вероятно, самым трудным годом в его жизни". Однако письмо Кейт звучит на исключительно позитивной ноте", - также добавили эксперты.

В своем письме Миддлтон 11 раз упоминает слово "любовь", часто говорит о "свете". Такие темы она стала чаще поднимать после того, как публично заговорила об онкологии. Тогда Кейт отмечала, что верит в "свет", который может "прийти из тьмы".

Письмо Миддлтон получат все 1 600 гостей, которых пригласили в Вестминстерское аббатство. Также его передадут людям, которые посетят рождественские богослужения в разных уголках Великобритании.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

В начале этого года в СМИ появились первые слухи о том, что у герцогини Уэльской могут быть серьезные проблемы со здоровьем. И в марте Кейт рассказала, что у нее рак. Онкологию обнаружили во время плановой операции.

Миддлтон начала борьбу с раком. Она призывала тех, кому тоже поставили серьезный диагноз, не терять веру и надежду.