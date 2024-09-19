Чому Кейт Міддлтон і Меган Маркл ніколи не носили весільну тіару принцеси Діани

Однією з найвідоміших прикрас досі залишається тіара Спенсерів, яку покійна принцеса Діана одягала в день свого весілля з принцом Чарльзом у 1981 році. Однак обидві її невістки не носили цієї прикраси.

Чому ні Кейт Міддлтон, ні Меган Маркл не змогли цього зробити розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто, крім Діани, носив тіару Спенсерів

Родинну реліквію, тіару Спенсерів, леді Ді любила більше, ніж інші прикраси. Це була елегантна тіара з діамантами, створена за флористичними мотивами.

В день одруження принцеси Діани з принцом Чарльзом жінка обрала саме цю коштовність для образу нареченої.

Дуже символічно, що раніше тіару Спенсерів одягала мати Діани та її сестри на власні весілля.

Перед своєю смертю Діана написала лист-побажання, в якому пояснила, як хотіла б розпорядитися своїми коштовностями. Вона розподілила свої прикраси між синами, щоб їхні дружини могли користуватися прикрасами.

Коштовності, які любила принцеса Діана (фото: Getty Images)

Чому Меган і Кейт не носили тіару Діани

І попри те, що королівські жінки віддають данину Діані і користуються її коштовностями, культову тіару Спенсерів ні Меган Маркл, ні Кейт Міддлтон не носили.

Весільні вбрання Кейт Міддлтон та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Відомо, що Кейт Міддлтон для весілля з принцом Вільямом у Вестмінстерському абатстві позичала тіару Cartier Halo у королеви Єлизавети. Відсутність тіари Спенсерів в її образі лишалася загадкою.

Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт Міддлтон в образі нареченої (фото: Getty Images)

Меган Маркл на весільній прогулянці в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку була з тіарою Queen Mary Diamond Bandeau, яку позичила з колекції королівської сім’ї. Чутки стверджували, що тіару матері їй заборонив одягати принц Вільям.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі (фото: Getty Images)

Наречена Меган Маркл (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Тіара Спенсерів, ймовірно, навіть не розглядалася як доповнення образу Кейт Міддлтон чи Меган Маркл. Цьому є логічне пояснення: тіара знаходиться у власності Спенсерів майже століття.

Принцеса Діана позичала прикрасу у своєї родини. Згодом коштовність перейшла у власність її брата Чарльза Спенсера. І хоч технічно 9-й граф Спенсер міг позичити тіару для Кейт Міддлтон чи Меган Маркл, це було малоймовірним.