Як правильно мити кота або собаку: поради, які збережуть час і нерви

Купання тварин потрібне не лише для чистоти, а й для здоров’я. Щоб процес миття не перетворився на стрес і для вас, і для улюбленця, варто знати кілька простих, але важливих правил.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як піклуватися про гігієну тварин та не завдати їм стресу.

Навіщо мити тварину і як часто це робити?

Шерсть збирає бруд, пил та може стати осередком для паразитів. Особливо це актуально для тварин, які бувають на вулиці або мають довгу шерсть. Вуличних улюбленців варто купати раз на 4-6 тижнів, а домашніх - приблизно кожні три місяці.

Собаки зазвичай потребують менше купань, особливо довгошерсті - 2-3 рази на рік, аби не вимивати природні жири. Короткошерстих собак можна мити раз на місяць, якщо вони не сильно забруднені. Якщо у тварини проблеми зі шкірою чи запахом - проконсультуйтеся з ветеринаром щодо частоти процедур.

Як підготувати тварин до купання?

Підготуйте заздалегідь усе потрібне: рушники, шампунь, гребінець, місткість для води або душ. У ванній кімнаті має бути тепло, бажано 22-24 градуси, щоб тварина не змерзла після купання. Якщо ваш улюбленець боїться води, не створюйте шуму, не лякайте його та намагайтеся заспокоїти.

Зайдіть з твариною у ванну заздалегідь, погладьте, дайте звикнути до обставин. Увімкніть легкий струмінь води або заздалегідь наберіть тазик - так менше шансів налякати. Після миття перенесіть тварину в тепле й спокійне місце для сушіння.

Якою має бути температура води?

І для котів, і для собак комфортна температура води - від 32 до 39 градусів. Занадто холодна вода може викликати переохолодження, а гаряча - опіки та біль. Важливо: навіть якщо шерсть густа, тварина добре відчуває перепади температур.

Перед купанням обов’язково перевірте воду рукою. Якщо використовуєте душ, краще увімкніть режим м’якого розбризкування. Сильний струмінь може налякати чи навіть травмувати тварину.

Купання тварин - делікатна, але необхідна справа (фото: Freepik.com)

Який шампунь обрати?

Мити тварин потрібно тільки спеціальним зоошампунем - людські засоби шкодять їхній шкірі. У магазинах можна знайти рідкі, сухі шампуні або спреї для різних типів шерсті та проблем.

Рідкі шампуні - найпопулярніші, добре піняться й змиваються.

- найпопулярніші, добре піняться й змиваються. Сухі шампуні у вигляді пудри зручні для нервових котів і дрібних собак, які бояться води.

у вигляді пудри зручні для нервових котів і дрібних собак, які бояться води. Шампуні-спреї діють схоже - їх не змивають, але потрібно вичесати після висихання.

У крайньому разі можна використати дитяче мило, але не варто робити це регулярно.

Сушка після купання

Одразу після купання загорніть тварину в рушник, аби прибрати зайву вологу. При потребі використовуйте кілька рушників поспіль. Далі сушіть шерсть феном на мінімальній потужності, уникаючи гарячого повітря.

Довгошерстих тварин краще вичесати ще до повного висихання, аби уникнути ковтунів. Улюбленця варто залишити в теплому приміщенні без протягів, щоб він не застудився. Після сушки дайте тварині трохи часу на відпочинок - вона може бути втомленою або трохи наляканою.

Коли краще не купати тварин?

Є випадки, коли купання може нашкодити:

Не мийте тварину після операції - тільки з дозволу ветеринара й не раніше, ніж за кілька місяців.

- тільки з дозволу ветеринара й не раніше, ніж за кілька місяців. Під час вагітності миття може викликати стрес або травми, якщо тварина виривається.

миття може викликати стрес або травми, якщо тварина виривається. Якщо улюбленець хворіє або має рани на шкірі, краще зачекати з купанням.

Пам’ятайте, що негативний досвід із водою може назавжди закріпитися в пам’яті тварини. Тому краще уникати купання, якщо воно не критично необхідне. У будь-якому разі не примушуйте силою - краще обрати інші гігієнічні методи.