Собака крутиться на місці перед сном? Чому вона це робить та коли варто хвилюватися

Перед тим, як влягтися спати, багато песиків крутяться на одному місці - ніби шукають якусь більш зручну позу. Поведінка часом здається кумедною, а часом і непокоїть власників. Що ховається за такою звичкою та чи може це бути ознакою проблем зі здоров'ям?

Чому собака може крутитися перед сном та у яких випадках варто хвилюватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Природні інстинкти

Гніздування

Собаки часто крутяться на місці, щоб створити собі комфортне і безпечне місце для сну. Це інстинкт, який вони успадкували від своїх предків, які жили в дикій природі й мусили влаштовувати собі ліжко з гілок і листя.

Фізіологія

Кружляння перед сном допомагає підготувати організм до стану спокою. І цей процес собаці потрібен для здоров'я та розслаблення. Він допомагає стимулювати кровообіг, особливо це важливо після тривалих періодів активності.

Перевірка на безпеку

Кружляючи на місці, собака може перевіряти, чи немає поблизу небезпеки. Це допомагає їй почуватися в безпеці перед тим, як заснути.

Визначення напрямку вітру

Іноді собаки крутяться, щоб визначити напрямок вітру і лежати носом проти вітру. Це дозволяло їхнім предкам швидко почути запах небезпеки.

Зверніть увагу на лежак

Якщо ваш улюбленець став крутитися дуже довго - можливо його лежак не дуже зручний або жорсткий. Покладіть додатковий плед та подивіться на поведінку собаки.

Коли варто хвилюватися

Хоча кружляння на місці перед сном зазвичай є нормальною поведінкою, іноді це може бути ознакою проблем зі здоров'ям:

Артрит або інші болі в суглобах

Якщо собака постійно крутиться і не може знайти зручне положення, це може свідчити про біль у суглобах або інші фізичні проблеми.

Шкірні захворювання

Якщо собаку непокоїть свербіж або подразнення, вона може крутитися перед сном, щоб позбутися дискомфорту.

Неврологічні розлади

В деяких випадках надмірне кружляння може бути симптомом неврологічних проблем або обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).

Стрес або тривога

Собаки можуть крутитися на місці, якщо вони відчувають стрес або тривогу. Якщо ви помітили, що ваша собака стала частіше крутитися і поводиться незвично, варто проконсультуватися з ветеринаром.

Поради для власників