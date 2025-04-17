Що категорично не можна давати собаці зі столу
Собака може жалібно дивитися на вас під час вечері, і так легко дати їй шматочок з тарілки. Але деякі продукти зі звичайного людського столу можуть стати причиною важкого отруєння, панкреатиту або навіть смерті тварини.
Що категорично не можна давати собаці зі столу і які продукти взагалі під забороною для вашого улюбленця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Чому не можна годувати собаку їжею, яку їдять люди
Річ у тому, що у людей та собак абсолютно різна травна система. Деякі продукти абсолютно безпечні для людини, і водночас - отруйні для собаки.
Сіль, спеції, смажене, жирне, солодке - все це може дуже швидко перенавантажити печінку та підшлункову у тварини. А це тягне за собою ожиріння, хвороби нирок, шлунку, печінки, отруєння.
Що категорично під забороною для собак
Цибуля і часник (сирі, смажені, варені)
Містять тіосульфати, що руйнують еритроцити та викликають анемію.
Шоколад і какао
У складі є теобромін, який дуже шкідливий для собак. Тому навіть 20 г шоколаду може бути смертельним.
Кістки зварені та трубчасті
Ламкі кістки можуть спричинити перфорацію кишківника. Сирі кісточки теж давати не можна - у шлунку собаки вони розшаровуються на дрібні та дуже гострі лусочки, які потім у прямій кишці утворюють грудку. Це призводить до запору і болючою дефекацією.
Виноград і родзинки
Навіть маленька кількість може викликати у собаки гостру ниркову недостатність.
Алкоголь та продукти на його основі
Нервова система тварини вкрай чутлива до етанолу.
Авокадо
Містить персин - токсичну речовину для собак і птахів.
Смажене, копчене, жирне м’ясо
Може викликати панкреатит і сильну інтоксикацію.
Ксиліт (солодощі, жувальні гумки)
Спричиняє раптове падіння рівня цукру і печінкову недостатність. Будь-які солодощі - дуже шкідливі для собак.
Кава і чай
Кофеїн збуджує серце і може викликати тремор, судоми або смерть.
Сира річкова риба
Не варто давати собакам сиру рибу, особливо річну - через ризик заразити тварину паразитами. А ще є ризик задушитися або порізатися гострою кісточкою.
Тісто з дріжджами
Під час бродіння виділяє етанол і викликає здуття.
Молоко
Багато тварин не перетравлює коров'яче молоко і має проблеми зі шлунком після вживання.Запам'ятайте, які продукти собаці давати категорично заборонено (фото: freepik.com)
Що можна дати собаці як ласощі
- Маленький шматочок вареного м'яса без солі
- Шматочок сирого кабачка або моркви
- Трохи яблука - без насіння
- Спеціальні ласощі для собак, погоджені ветеринарами
За словами ветеринарів, після свят у клініках завжди наплив пухнастих пацієнтів та переляканих господарів.
Найчастіші діагнози - це панкреатит та отруєння. Бо господарі (або гості, або діти) дають собакам м'ясо, ковбасу, кістки, солодке.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Homefood, ZooMedika, ASPCA Animal, Pet Poison HelpLine.