Собака може жалібно дивитися на вас під час вечері, і так легко дати їй шматочок з тарілки. Але деякі продукти зі звичайного людського столу можуть стати причиною важкого отруєння, панкреатиту або навіть смерті тварини.

Що категорично не можна давати собаці зі столу і які продукти взагалі під забороною для вашого улюбленця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому не можна годувати собаку їжею, яку їдять люди

Річ у тому, що у людей та собак абсолютно різна травна система. Деякі продукти абсолютно безпечні для людини, і водночас - отруйні для собаки.

Сіль, спеції, смажене, жирне, солодке - все це може дуже швидко перенавантажити печінку та підшлункову у тварини. А це тягне за собою ожиріння, хвороби нирок, шлунку, печінки, отруєння.

Що категорично під забороною для собак

Цибуля і часник (сирі, смажені, варені)

Містять тіосульфати, що руйнують еритроцити та викликають анемію.

Шоколад і какао

У складі є теобромін, який дуже шкідливий для собак. Тому навіть 20 г шоколаду може бути смертельним.

Кістки зварені та трубчасті

Ламкі кістки можуть спричинити перфорацію кишківника. Сирі кісточки теж давати не можна - у шлунку собаки вони розшаровуються на дрібні та дуже гострі лусочки, які потім у прямій кишці утворюють грудку. Це призводить до запору і болючою дефекацією.

Виноград і родзинки

Навіть маленька кількість може викликати у собаки гостру ниркову недостатність.

Алкоголь та продукти на його основі

Нервова система тварини вкрай чутлива до етанолу.

Авокадо

Містить персин - токсичну речовину для собак і птахів.

Смажене, копчене, жирне м’ясо

Може викликати панкреатит і сильну інтоксикацію.

Ксиліт (солодощі, жувальні гумки)

Спричиняє раптове падіння рівня цукру і печінкову недостатність. Будь-які солодощі - дуже шкідливі для собак.

Кава і чай

Кофеїн збуджує серце і може викликати тремор, судоми або смерть.

Сира річкова риба

Не варто давати собакам сиру рибу, особливо річну - через ризик заразити тварину паразитами. А ще є ризик задушитися або порізатися гострою кісточкою.

Тісто з дріжджами

Під час бродіння виділяє етанол і викликає здуття.

Молоко

Багато тварин не перетравлює коров'яче молоко і має проблеми зі шлунком після вживання. Запам'ятайте, які продукти собаці давати категорично заборонено (фото: freepik.com)

Що можна дати собаці як ласощі

Маленький шматочок вареного м'яса без солі

Шматочок сирого кабачка або моркви

Трохи яблука - без насіння

Спеціальні ласощі для собак, погоджені ветеринарами

За словами ветеринарів, після свят у клініках завжди наплив пухнастих пацієнтів та переляканих господарів.

Найчастіші діагнози - це панкреатит та отруєння. Бо господарі (або гості, або діти) дають собакам м'ясо, ковбасу, кістки, солодке.