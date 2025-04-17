Що категорично не можна давати коту зі святкового столу

Харчування домашних улюбленців - делікатна справа. Не всі страви, які безпечні для людини, є корисними для тварин.

Ковбаси, шинка та копченості

Котам не можна давати ковбаси, навіть якщо вони виглядають свіжими або “домашніми”. У складі часто містяться сіль, спеції, часник та консерванти, які є токсичними для котів.

Особливо небезпечні копченості, що містять димові добавки та шкідливі жири. Навіть невелика порція може викликати розлад шлунку, блювання або інтоксикацію. Краще замінити такі ласощі спеціальними котячими снеками без спецій.

Шоколад, цукерки та випічка

Солодощі - це категоричне табу для котів. Шоколад містить теобромін, який отруйний для тварин навіть у малих дозах. Цукор, підсолоджувачі та шоколадна глазур можуть спричинити судоми, порушення серцевого ритму або навіть смерть.

Крім того, здобна випічка часто містить дріжджі та жири, що важко перетравлюються. Не варто експериментувати - навіть один шматочок солодкого може виявитися згубним.

Кістки та залишки від м’яса

На святковому столі часто є запечена курка чи індичка, але не варто ділитися кістками з улюбленцем. Особливо небезпечні варені або смажені кістки - вони можуть розколюватися на гострі уламки. Такі шматки можуть поранити стравохід або кишківник кота.

Навіть м’ясо з великою кількістю спецій, солі чи маринаду не варто давати. Якщо вже хочете пригостити кота м’ясом - дайте шматочок вареного без солі та приправ.

У котів та людей зовсім різний смак (фото: Freepik.com)

Салати з майонезом та спеціями

Салати - справжня пастка для котячого здоров’я. Майонез містить оцет, жовтки, гірчицю та багато солі, що шкідливі для тварин.

До того ж у салатах часто є цибуля або часник - обидва продукти викликають у котів анемію. Навіть овочі з салату, просочені соусом, можуть стати причиною розладу шлунку. Ніколи не дозволяйте коту облизувати тарілку після святкових страв.

Алкоголь та газовані напої

Навіть кілька крапель алкоголю можуть призвести до серйозного отруєння у котів. Алкоголь негативно впливає на нервову систему та печінку тварини. Симптоми отруєння включають блювання, дезорієнтацію та судоми. Також небезпечні солодкі газовані напої з кофеїном або барвниками.

Риба - не завжди добра ідея

Багато хто вважає, що коти обожнюють рибу, але не вся риба підходить для них. Смажена, солона або маринована риба - це джерело шкідливих речовин. Вона може викликати проблеми з нирками або нестачу вітаміну В1.

Крім того, у рибі часто залишаються дрібні кістки, які легко застряють у горлі. Якщо вже хочете пригостити - дайте трохи відвареної риби без солі, спецій і кісток.