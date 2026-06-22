Росіяни вдарили по іноземних суднах у морі, ВМС України евакуювали людей: є жертва
РФ у ніч на 22 червня атакувала дронами цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. На судні VICTRESS, що належить Туреччині, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС та Адміністрацію морських портів України.
Відомо, що суховантажне судно форсувало під прапором Панами, хоча його власником є Туреччина. Після влучання дрону на борту спалахнула пожежа, судно зазнало значних пошкоджень.
Рятувати екіпаж судна почали військові ВМС України, однак одна людина не вижила.
"На жаль, загинув член екіпажу - 58-річний кухар. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Інші вісім моряків були евакуйовані на рятувальному плоту", - повідили в АМПУ.
Відомо, що також внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнали цивільні судна під прапорами Палау та Белізу. Обійшлось без постраждалих, а судна продовжили рух.
"Цілеспрямовані удари по цивільному торговельному флоту та морській інфраструктурі є грубим порушенням міжнародного права та черговим свідченням того, що Росія свідомо ставить під загрозу безпеку міжнародного судноплавства", - зазначили в адміністрації морських портів України.
Фото: екіпаж іноземного судна після обстрілу РФ (ВМС України)
Нагадаємо, нещодавно Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.
Також повідомлялось, що підрозділ Військово-Морських Сил ЗСУ уразив морськими дронами підсанкційне судно MARQUISE неподалік від Туапсе.