Как правильно мыть кота или собаку: советы, которые сохранят время и нервы

Купание животных нужно не только для чистоты, но и для здоровья. Чтобы процесс мытья не превратился в стресс и для вас, и для питомца, стоит знать несколько простых, но важных правил.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как заботиться о гигиене животных и не нанести им стресс.

Зачем мыть животное и как часто это делать?

Шерсть собирает грязь, пыль и может стать очагом для паразитов. Особенно это актуально для животных, которые бывают на улице или имеют длинную шерсть. Уличных любимцев стоит купать раз в 4-6 недель, а домашних - примерно каждые три месяца.

Собаки обычно нуждаются в меньшем количестве купаний, особенно длинношерстные - 2-3 раза в год, чтобы не вымывать естественные жиры. Короткошерстных собак можно мыть раз в месяц, если они не сильно загрязнены. Если у животного проблемы с кожей или запахом - проконсультируйтесь с ветеринаром относительно частоты процедур.

Как подготовить животных к купанию?

Подготовьте заранее все необходимое: полотенца, шампунь, расческу, емкость для воды или душ. В ванной комнате должно быть тепло, желательно 22-24 градуса, чтобы животное не замерзло после купания. Если ваш любимец боится воды, не создавайте шума, не пугайте его и старайтесь успокоить.

Зайдите с животным в ванну заранее, погладьте, дайте привыкнуть к обстановке. Включите легкую струю воды или заранее наберите тазик - так меньше шансов напугать. После мытья перенесите животное в теплое и спокойное место для сушки.

Какой должна быть температура воды?

И для кошек, и для собак комфортная температура воды - от 32 до 39 градусов. Слишком холодная вода может вызвать переохлаждение, а горячая - ожоги и боль. Важно: даже если шерсть густая, животное хорошо чувствует перепады температур.

Перед купанием обязательно проверьте воду рукой. Если используете душ, лучше включите режим мягкого разбрызгивания. Сильная струя может напугать или даже травмировать животное.

Купание животных - деликатное, но необходимое дело (фото: Freepik.com)

Какой шампунь выбрать?

Мыть животных нужно только специальным зоошампунем - человеческие средства вредят их коже. В магазинах можно найти жидкие, сухие шампуни или спреи для разных типов шерсти и проблем.

Жидкие шампуни - самые популярные, хорошо пенятся и смываются.

- самые популярные, хорошо пенятся и смываются. Сухие шампуни в виде пудры удобны для нервных кошек и мелких собак, которые боятся воды.

в виде пудры удобны для нервных кошек и мелких собак, которые боятся воды. Шампуни-спреи действуют похоже - их не смывают, но нужно вычесать после высыхания.

В крайнем случае можно использовать детское мыло, но не стоит делать это регулярно.

Сушка после купания

Сразу после купания заверните животное в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. При необходимости используйте несколько полотенец подряд. Далее сушите шерсть феном на минимальной мощности, избегая горячего воздуха.

Длинношерстных животных лучше вычесать еще до полного высыхания, чтобы избежать колтунов. Питомца стоит оставить в теплом помещении без сквозняков, чтобы он не простудился. После сушки дайте животному немного времени на отдых - оно может быть уставшим или немного напуганным.

Когда лучше не купать животных?

Есть случаи, когда купание может навредить:

Не мойте животное после операции - только с разрешения ветеринара и не раньше, чем через несколько месяцев.

- только с разрешения ветеринара и не раньше, чем через несколько месяцев. Во время беременности мытье может вызвать стресс или травмы, если животное вырывается.

мытье может вызвать стресс или травмы, если животное вырывается. Если питомец болеет или имеет раны на коже, лучше повременить с купанием.

Помните, что негативный опыт с водой может навсегда закрепиться в памяти животного. Поэтому лучше избегать купания, если оно не критично необходимо. В любом случае не заставляйте силой - лучше выбрать другие гигиенические методы.