"Грубе порушення": "Квартал 95" потрапив у новий "цинічний" скандал

Як повідомили автори пісні "Мексиканець", 10 травня 2025 року їхню музику було використано у виступі студії "Квартал 95" без офіційного дозволу.

За словами музикантів, незважаючи на попередню комунікацію з музичною редакторкою проєкту, де вони чітко висловили заборону на використання композиції, студія все одно включила її в концерт, прикрившись нормою закону про створення пародій.

"11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка "Кварталу" і "Ліги сміху" - щодо можливості поспілкуватися з нами про права на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в естетично і концептуально не близьких нам проєктах (див. скрін)", - ідеться в повідомленні.



"Квартал 95" потрапив у новий скандал (скриншот листування)

У групі ZWYNTAR зазначали, що результат, представлений публіці, не відповідає законному визначенню пародії - у ньому відсутній сатиричний або комічний підтекст щодо оригінального твору. Водночас, як вони стверджують, "Квартал 95" просто використав їхню мелодію і додав новий текст, що, на їхню думку, не правомірно.

"Студія просто взяла нашу музику і поклала на неї власні слова (які також не є пародією на будь-який інший твір, а просто окремим авторським текстом). Тобто ситуація така: прикриваючись, нібито, пародією на наш твір, всупереч нашій прямій забороні, студія "Квартал 95" використала нашу авторську мелодію. Зазначимо, що дана пародія була використана під час комерційного концерту 10 травня 2025 року, від якого студія, напевно, отримала прибуток", - зазначили представники ZWYNTAR.



"Квартал 95" потрапив у новий скандал (скриншот листування)

Окреме обурення музикантів викликало й те, що в описі відео на YouTube студія дала посилання не на офіційний канал авторів пісні, а на невідомий сторонній ресурс. Це, за словами ZWYNTAR, ускладнює процес оскарження незаконного використання твору.

"Ми вважаємо це ударом по нашій репутації та не хочемо жодним чином асоціюватися з "творчістю" або політичним контекстом Студії "Квартал 95". Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не закриватимемо очі", - йдеться в заяві музикантів.

У фіналі звернення автори пісні наголосили, що це повідомлення слід вважати офіційною досудовою претензією. У разі відсутності чіткої відповіді або дій "Кварталу 95", справа може бути передана до суду.

Що відомо про гурт ZWYNTAR

ZWYNTAR ("Цвинтар") - український музичний гурт із Києва, заснований 2015 року Еріком і Дівуаром.

У 2016 році вийшов дебютний сингл "Ти не Бог" і EP "Гріх". Перший альбом "Мертві голоси" з'явився 2018 року.

У 2022 році учасники гурту видалили російськомовні відео зі свого YouTube-каналу, а 2023-го перевидали україномовну версію EP "Гріх", адаптовану під нову культурну реальність.

У 2023 році випустили другий альбом "Тисяча очей".

Скандали з "Кварталом 95"

Зазначимо, що студія вже не вперше потрапляє в скандали.

У вересні 2024 року гумористи влаштували номер і співали жартівливу пісню на тлі відео з військовими. Варто зазначити, що захисники України, ролик із якими "крутили" на екранах, вважаються зниклими безвісти, один із них, як повідомляли його товариші по службі, загинув. Це викликало осуд у мережі.

У грудні 2024 року в рекламі новорічного випуску гумористичного шоу показали карту України без Криму. А під час самого "Новорічного Кварталу" учасники відзначилися "жартом" про Ірину Фаріон, яка загинула після нападу і поранення в голову.



"Квартал 95" (фото: facebook "Кварталу 95")