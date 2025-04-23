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Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95"

Середа 23 квітня 2025 10:55
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Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95" Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Олена Кравець зізналася, наскільки важко їй давалося рішення піти з “Кварталу 95” і чи допускає вона думку, що повернетеся в шоу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки для OBOZ.ua.

За словами знаменитості, рішення піти з "Кварталу" їй далося важко, адже це був важливий період її становлення, зростання й творчості.

"Рішення піти з 'Кварталу' було для мене непростим. Це величезна частина мого життя, і там - дуже рідні, дуже важливі для мене люди, з якими росла, творила, проживала свої найяскравіші професійні етапи. Тому було важко", - зізнається Кравець.

Проте внутрішнє відчуття підказувало, що настав момент рухатися далі.

Акторка зазначила, що прощання з командою відбувалося дистанційно, адже на той момент вона перебувала не в Україні. Проте все минуло спокійно та з повагою.Олена Кравець відповіла, чи повернеться до &quot;Кварталу 95&quot;Олена Кравець у складі "Кварталу 95" (фото: instagram.com/lennykravets)

"Комунікація з колегами відбувалась спокійно, з повагою. Я на той момент була не в Україні, тож спілкувались переважно через листування. Я дуже вдячна, що мене прийняли з розумінням. Навіть якщо просто зробили вигляд, що зрозуміли – вдячна і за це", - поділилася Олена.

Нині спілкування з колегами стало рідшим, однак між ними не залишилося жодного напруження чи образ. Навпаки - акторка з теплотою згадує цей період.

"Ми зараз спілкуємось рідко, але я не відчуваю між нами образ чи напруження. У мені лишилося тепло", - зазначає вона.

На запитання, чи могла б вона повернутися у колектив, Кравець відповіла обережно, проте не виключає жодного варіанту.Олена Кравець відповіла, чи повернеться до &quot;Кварталу 95&quot;Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

"Чи допускаю я повернення? Станом на зараз - навряд. Але в житті ніколи не можна говорити 'ніколи'", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, e складі розважального шоу "Квартал 95" акторка Олена Кравець була близько 25 років - з 1998-го.

Про своє рішення попрощатися із колегами вона повідомила у 2022 році.

Пізніше вона пояснила своє рішення тим, що у певний період свого життя відчула внутрішню потребу зробити паузу у кар'єрі. І коли ця пауза затягнулася, зрозуміла, що настав час іти.

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Олена Кравець 95-й квартал Зірки шоу-бізнесу
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