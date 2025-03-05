За скандальний номер про ТЦК: "Квартал 95" відзначили антипремією

Студію "Квартал 95" відзначили антипремією "Сексист року" за торішній номер про начальника Рівненського ТЦК.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook ініціаторів антипремії "Гендер в деталях".

"Вітаємо з непочесною перемогою в антипремії "Сексист року-2024" студію "Квартал 95"! Просимо переможців звʼязатися з нами для отримання нагороди - соромомета, який на думку наших підписниць і підписників, цьогоріч має бути саме у них", - йдеться в повідомленні організаторів.

Що відомо про номер "Кварталу 95" про ТЦК

У травні 2024-го актори Кварталу 95 присвятили номер начальнику Рівненського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександру Ярмошевичу. Чоловік оскандалився, коли в мережу злили відео, де він на робочому місці цілується з жінками-колегами.

Квартал вирішив розіграти сценку на цю тему, проте багатьом українцям вона не здалася кумедною. Користувачі мережі, зокрема військовослужбовці, критикували гумористів за дискредитацію ЗСУ та неправомірне використання військової форми.

Як Квартал 95 виграв антипремію "Сексист року-2024"

Як відомо, переможця визначали онлайн за результатами благодійних зборів. Так, були обрані п’ять комікес, які відкрили банки для Жіночого Ветеранського Руху. Той кандидат, чия банка набрала найбільше пожертв, став переможцем антипремії "Сексист року". Загалом ініціатива допомогла зібрати 48,5 тисяч гривень.

Серед інших претендентів на звання "Сексист року" також були шоу "Холостяк", яке Гендер у деталях назвав одним з найбільш мізогінних на телебаченні, бар у Харкові, який дав своїм коктейлям назви "Мрія педофіла", "Зґвалтований" тощо та викладачі університетів, чиї заяви та лекції вразили гендерною стереотипністю та мізогінією. Серед таких зокрема були Володимир Кравець, викладач Тернопільського національного педагогічного університету, й Микита Василенко, екс-викладач Навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Шевченка.

Також вас може зацікавити