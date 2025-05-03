Зарплата у "Кварталі 95": Коля Зирянов сказав, скільки отримував за жарти

Український комік Микола Зирянов пригадав, як писав жарти для студії "Квартал 95", скільки за це отримував та чому вирішив піти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю гумориста для YouTube-каналу Бомбардир.

За словами гумориста, робота у "Кварталі" припала на період після того, як Володимир Зеленський залишив проєкт і став президентом.

І хоча це був вже інший етап розвитку студії, для нього це був важливий досвід.

"Це був класний період, бо це була стабільна зарплата… ну, типу, це важливо було. Дві-три (тисячі доларів, - прим. Ред), напевно. І то - це треба було добре пописати, типу, щоб прийняли жарти", - поділився Коля.

Гуморист пояснив, як відбувався процес створення номерів.

"Навіть не жарти, а номери. Ти приносиш номер - у ньому повинен бути класний хід, і, для прикладу, 5-10 жартів у цій ідеї. Працюють жарти - якщо вони класні, то переймають ідею", - розповів Зирянов. Коля Зирянов (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Також він зазначив, що написання деяких тем вимагало життєвого досвіду, якого у 25 років ще не вистачало.

"Мені там було 25. Я просто інколи деякі теми… коли номери про відносини - я просто, ну не знав, що це таке", - пояснив комік.

У певний момент він зрозумів, що настав час змін. Причиною стали перспективи YouTube-каналу, який почав активно зростати.

"Коли вже в YouTube почало там у нас стрілятb сильніше… уже мільйон збирати, ми з Андрюхою поговорили. Він такий: “Давай, напевно… може у нас зразу не буде стільки грошей, як ставка якась, яка плюс-мінус квартальська… але є перспективи”. Я такий: "Ну так, я там трошки втомився'", - згадав Коля. Коля Зирянов (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Щодо майбутнього самого "Кварталу 95", Коля вважає, що для оновлення проєкту потрібні рішучі кроки.

"Я думаю, що просто це треба дуже все сильно реформувати. Визнати свої помилки… напевно, звільнити дуже велику кількість людей, набрати в сторону, напевно, омолодження, сучасності", - переконаний комік.

Наостанок він додав, що попри нинішню критику, на той момент "Квартал" залишався найвищою планкою для молодого автора.

"Це круто. Я достатньо молодий, я там - це класно”, - запевнив Микола.

Коротка біографія Колі Зирянова

Микола Зирянов народився 1 травня 1995 року у Дніпрі. Ще змалечку він виявляв неабияке почуття гумору, що згодом стало поштовхом до участі у різноманітних комедійних проєктах. Першу гучну популярність йому принесла участь у телешоу "Розсміши коміка", де його вміння викликати сміх високо оцінили як судді, так і глядачі.

Далі Микола долучився до проєкту "Ліга сміху", де виступав у складі команди "Капітан Кентавр". Команда здобула визнання, ставши однією з найкращих серед представників Дніпра, а їхні виступи транслювалися на телебаченні та отримували позитивні відгуки.

Нині Зирянов продовжує розвивати свою кар’єру - він активно виступає наживо й створює контент для соціальних мереж. У 2019 році разом з Андрієм Лузаном і Валіком Міхієнком він заснував YouTube-канал "Леви на джипі". "Леви на джипі" (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Спочатку відео виходили російською, проте після початку повномасштабного вторгнення вся команда повністю перейшла на українську мову.