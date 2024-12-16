"Стерли" Крим. "Квартал 95" потрапив у гучний скандал через дивну карту України
Студія "Квартал 95" знову опинилася в центрі уваги через скандал. Цього разу мережа "гудить" через те, що в рекламі новорічного випуску гумористичного шоу показали карту Україну, на якій не всі користувачі помітили Крим.
Що відомо про скандал і як відреагував "Квартал", розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Квартал" показав карту України без Криму?
Днями на сторінці "1+1" з'явилася реклама новорічного "Кварталу". Гумористи анонсували новий випуск під музику артистів Chico & Qatoshi та "100лиця" з їхнього хіта "Покохай мене".
В одній зі сцен Олександра Машлятіна співала, що "має Вечірній Квартал опцію терапевтичну", а потім в кадрі показали карту України, поруч з якою "зникла" Росія.
Карта від "Кварталу" (скріншот)
Втім, на карті не було не лише РФ. На ній ніби "стерли" ще й Крим, адже його практично неможливо побачити.
December 16, 2024
Це швидко помітили користувачі мережі. Відео швидко "розлетілося" соцмережами. Коментатори обурилися дивною картою й написали:
- "Вау, Квартал обіср*вся. Ніколи такого не було - і от знову"
- "Це вже зрада?"
- "Ну як так?"
- "А де Крим?"
- "Ганьба".
Реакція студії "Квартал 95"
Після того як відео почало "віруситися", а користувачі залишили негативні коментарі, допис зі сторінки "плюсів" зник. Втім, вже згодом з'явилася нова реклама. І в ній Крим на карті України вже був, його "підсвітили" дуже чітко.
Але представники "Кварталу" ніяк не прокоментували "перезалив". Про ситуацію з Кримом також нічого не сказано.
Оновлено: в 1+1 відреагували на скандал з картою.
"Крим був, є і залишатиметься українським на наших мапах та у наших серцях. На жаль, через технічні особливості застосування візуальних ефектів у попередній версії промо-ролика обриси Криму могли виглядати нечіткими. Ми вдячні нашим глядачам та підписникам за уважність і небайдужість, які допомогли нам це помітити. Оновлена версія ролика не залишає жодних сумнівів: Крим є і буде українським", - йдеться у коментарі прес-служби "плюсів".
Нагадаємо, до цього "Квартал" потрапив у скандал через танці на тлі відео з загиблим військовим.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Юрій Великий з "Кварталу" одружився.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram "1+1", дописи юзерів в X (Twitter).