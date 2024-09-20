"Квартал" вляпався в скандал через "танцюльки" під відео з загиблим військовим

Нещодавній випуск "Кварталу" викликав скандал у мережі. Виявилося, що гумористи влаштували номер та співали жартівливу пісню на тлі відео з військовими. Але захисники України, ролик з якими "крутили" на екранах, вважаються зниклими, один з них, як повідомляли його побратими, загинув.

Що відомо про скандал та як "Квартал" відреагував на критику, розповідає РБК-Україна (проект Styler)

"Квартал" захейтили за "танцюльки" під відео з військовими - з чого все почалося

Так, у серпні "Квартал" представив новий випуск шоу. І в одному з номерів, коли на сцені танцювали й співали Євген Кошовий, Юрій Ткач та інші гумористи, на екранах позаду них з'явилося відео.

Коміки виконували трек під ролик, на якому військові з "заблюреними" обличчями танцювали на камеру. Подібні відео з нашими захисниками часто з'являються в мережі, вони розчулюють та підбадьорюють українців.

Втім, фотограф Чарівна Ната, чоловік якої захищав країну на фронті, виступ "Кварталу" не оцінила. Вся річ у тому, що на відео був її чоловік-військовий Юрій Назаренко.

"Коли побачила ці танцюльки - моє серце обірвалось, нахлинуло почуття люті та не розуміння, того, як можна використовувати відео без дозволу, тим паче коли цих двох людей вже немає. Замазали обличчя. Які "молодці", - написала вона у Facebook.

"Але чи є повага у "95 Кварталу" до зниклих і загиблих військовослужбовців? Чи можливо "95 Квартал вважає, що я, Остап і сімʼя Сашка теж будемо посміхатись, радіти і підтанцьовувати. Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", - додала вона.

У коментарях під дописом з'явилося чимало критики на адресу гумористів та "Кварталу". Зокрема юзери писали:

"Боже, це жах!"

"Хлопці в екіпіровці якісніше протанцювали… Скільки днів переварюю цю інформацію - засуджую від етичних, юридичних, моральних до чисто технічних моментів"

"Таке собі… трішки треба думати".

Як відреагував "Квартал"

Згодом під дописом з'явився коментар і від представників студії. Вони зазначили, що знайшли відео у "відкритих джерелах" й не знали, хто на ньому. А тому, "з пошани до героїв", їхні обличчя було "заблюрено".

"Ми з величезною вдячністю ставимося до наших військових. І точно не хотіли когось образити цим відео чи задіти чиїсь почуття", - йшлося у коментарі.

Реакція "Кварталу" (скріншот)

У відповідь на це авторка висловила надію на те, що надалі гумористи та автори виступів будуть більш ретельно обирати кадри для номерів.

"Розумію, і це певно була би інша історія, як би ці люди не були зниклі безвісти, а, за свідченнями побратимів, взагалі загиблі. Тому я сподіваюсь, що для наступних виступів ви будете ретельніше перевіряти інформацію. Дякую", - написала вона.

Що відомо про Юрія Назаренка

Захисник України зник у січні 2023 року. Його дружина, яка залишилася одна з маленьким сином Остапом, розповідала, що побратими військового розкрили їй подробиці трагедії. Чоловік, як повідомлялося, загинув внаслідок ворожого удару.

Юрій Назаренко (скріншот)

Юрій Назаренко народився у Тернополі, а потім мешкав у Кривому Розі. Він встав на захист України восени 2022 року.

До цього чоловік волонтерив та займався творчістю. Назаренко загинув у 29 років, між Соледаром та Бахмутом.