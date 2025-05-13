"Грубое нарушение": "Квартал 95" попал в новый "циничный" скандал

Как сообщили авторы песни "Мексиканец", 10 мая 2025 года их музыка была использована в выступлении студии "Квартал 95" без официального разрешения.

По словам музыкантов, несмотря на предварительную коммуникацию с музыкальной редактором проекта, где они четко высказали запрет на использование композиции, студия все равно включила ее в концерт, прикрывшись нормой закона о создании пародий.

"11 апреля 2025 года к нам обратилась музыкальная редактор "Квартала" и "Лиги смеха" - о возможности пообщаться с нами о правах на нашу песню. Мы ответили, что категорически против использования нашей музыки в эстетически и концептуально не близких нам проектах (см. скрин)", - сказано в сообщении.



"Квартал 95" попал в новый скандал (скриншот переписки)

В группе ZWYNTAR отмечатили, что результат, представленный публике, не соответствует законному определению пародии - в нем отсутствует сатирический или комический подтекст по поводу оригинального произведения. В то же время, как они утверждают, "Квартал 95" просто использовал их мелодию и добавил новый текст, что, по их мнению, не правомерно.

"Студия просто взяла нашу музыку и положила на нее собственные слова (которые также не являются пародией на любое другое произведение, а просто отдельным авторским текстом). То есть ситуация следующая: прикрываясь, якобы, пародией на наше произведение, вопреки нашему прямому запрету, студия "Квартал 95" использовала нашу авторскую мелодию. Отметим, что данная пародия была использована во время коммерческого концерта 10 мая 2025 года, от которого студия, наверное, получила прибыль", - отметили представители ZWYNTAR.



"Квартал 95" попал в новый скандал (скриншот переписки)

Отдельное возмущение музыкантов вызвало и то, что в описании видео на YouTube студия дала ссылку не на официальный канал авторов песни, а на неизвестный посторонний ресурс. Это, по словам ZWYNTAR, усложняет процесс обжалования незаконного использования произведения.

"Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никак ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии 95 квартал. Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза", - говорится в заявлении музыкантов.

В финале обращения авторы песни подчеркнули, что это сообщение следует считать официальной досудебной претензией. В случае отсутствия четкого ответа или действий "Квартала 95", дело может быть передано в суд.

Что известно про группу ZWYNTAR

ZWYNTAR ("Кладбище") - украинская музыкальная группа из Киева, основанная в 2015 году Эриком и Дивуаром.

В 2016 году вышел дебютный сингл "Ты не Бог" и EP "Грех". Первый альбом "Мертвые голоса" появился в 2018 году.

В 2022 году участники группы удалили русскоязычные видео из своего YouTube-канала, а в 2023-м переиздали украиноязычную версию EP "Грех", адаптированную под новую культурную реальность.

В 2023 году выпустили второй альбом "Тысяча глаз".

Скандалы с "Кварталом 95"

Отметим, что студия уже не впервые попадает в скандалы.

В сентябре 2024 года юмористы устроили номер и пели шуточную песню на фоне видео с военными. Следует отметить, что защитники Украины, ролик с которыми "крутили" на экранах, считаются пропавшими без вести, один из них, как сообщали его сослуживцы, погиб. Это вызвало осуждение в сети.

В декабре 2024 года в рекламе новогоднего выпуска юмористического шоу показали карту Украины без Крыма. А во время самого "Новогоднего Квартала" участники отличились "шуткой" об Ирине Фарион, которая погибла после нападения и ранения в голову.



"Квартал 95" (фото: facebook "Квартала 95")