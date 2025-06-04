"Гостра їжа не спрацювала". Меган Маркл показала, як викликала перейми танцями під реп (відео)

У день народження доньки Лілібет Меган Марк показала архівне відео з пологового, на якому віртуозно танцює під вірусний трек "Baby Momma Dance" разом з принцом Гаррі.

Таким чином вона намагалася стимулювати пологи. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Меган.

Як Меган викликала перейми танцями

Герцогиня Сассекська потішила підписників зворушливим спогадом з народження донечки. Тоді ще 43-річна майбутня мама затанцювала у чорній сукні, ніжно тримаючи округлий животик.

На фоні грає трек "The Baby Momma Dance". Ця композиція була вірусною у соцмережах в однойменному танцювальному челенджі.

Підтримував матусю її чоловік принц Гаррі, долучившись до запальних рухів. На відео пара кружляє в ритмі пісні.

Водночас танцювальні па виявилися не просто розвагою, а способом викликати перейми. Як виявилося, обидві дитини пари народилися пізніше встановленого терміну.

"Чотири роки тому також це сталося. Обидві наші дитини були на тиждень старші, тож коли гостра їжа, прогулянки та голковколювання не спрацювали - залишилося зробити лише одне!" - прокоментувала Маркл.

Що відомо про пологи Меган Маркл

Народжувала герцогиня в клініці Santa Barbara Cottage у Каліфорнії. Гаррі теж був присутній на пологах. Він розповів про напружений досвід у своїй біографічній книзі "Запасний".

Принц хотів бути першим, кого побачить його новонароджена дочка, тому став поруч із лікарем. Проте в якусь мить дитинка здалася синьою, що змусило татуся хвилюватися. Але зрештою дівчинка з'явилася на світ, а вже 4 червня 2025 року батьки відзначили її чотириріччя.

"Я почув крик, а потім абсолютну, рідку тишу. Лише цей інтенсивний момент. Потім лікар вигукнув: "Зараз!" І я, як у кіно, обережно, але впевнено витягнув нашу доньку в цей світ", - розповідав Гаррі.

Принц Гаррі тримає на руках доньку (фото: instagram.com/meghan)

Лілібет - друга дитина пари. Судячи з нових фото Меган, вона росте копією тата - з рудим волоссям. В неї також є старший брат Арчі, якого Меган народила 6 травня 2019 року.

Принц Гаррі гуляє з донькою (фото: instagram.com/meghan)

Нагадаємо, що діти герцогів Сассекських є частиною Британської королівської родини, онуками короля Чарльза III та покійної принцеси Діани.

Арчі нині займає шосте місце в порядку успадкування престолу, а його молодша сестра - сьоме.

Після складання королівських обов'язків подружжя живе в США.

Принц Гаррі раніше висловив бажання помиритися з родичами на тлі напружених стосунків з батьком.