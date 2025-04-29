Не стримуючи сліз: Меган Маркл розповіла, навіщо пише своїм дітям листи на майбутнє

Меган Маркл в новому інтерв’ю розповіла про стосунки з принцом Гаррі, створення особливої капсули часу для своїх дітей, а також зачитала зворушливий лист.

Герцогиня Сассекська постала перед камерами в кежуал-образі та без макіяжу. Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст The Jamie Kern Lima Show в YouTube .

Про стосунки з принцом Гаррі

Герцогиня щаслива, що змогла побудувати прекрасну та люблячу родину з коханим чоловіком. Вона вкотре відзначила його підтримку та турботу.

"Коли у тебе є партнер і чоловік, який так підтримує тебе… Цей чоловік так сильно мене любить. І подивіться, що ми побудували - ми створили прекрасне життя, у нас двоє здорових, чудових дітей", - сказала вона.

Який лист отримала від Гаррі та дітей

Ефір з Меган вийшов емоційним та зворушливим. Одним з особливих моментів став лист, який передав Гаррі від їхніх дітей.

"Від Арчі та Лілі через тата: ми любимо твою кухню, ми любимо твої млинці та дуже-дуже-дуже любимо твої обійми. Ти - найкраща матуся, і ми тебе любимо!" - написали рідні.

Почувши щемливе послання, Меган усміхнулась.

Меган Маркл читає лист від Гаррі та дітей (скриншот)

Що каже про материнство

Згодом герцогиня не стримала сліз, коли розповідала про материнську любов. За порадою подруги вона створила для дітей особливу капсулу часу у вигляді електронних повідомлень. Щовечора перед сном вона пише дітям листи, щоб ті в майбутньому зазирнули в минуле і зрозуміли, як сильно мама їх любила.

"Я сподіваюся, що одного дня вони скажуть: "О Боже, ніхто й ніколи не любив нас так, як мама". Я щодня втілюю це на практиці. Я читаю багато книжок про виховання дітей. Мені дуже хочеться бути хорошою мамою. Я створила такі скриньки для своїх дітей - з вигаданими іменами, які ніхто не вгадає. І майже щовечора перед сном я їм пишу", - розповіла Меган.

Меган Маркл емоційно розповіла про материнство (колаж: РБК-Україна)

Там вона розповідає дітям, як пройшов їхній день, що вони говорили та чим снідали.

"Це є найкраще у материнстві. Якщо говорити про мову любові або про подарунки - справа не у масштабі жесту. А в тому, що ти бачиш дитину. Ти дбаєш. Тобі радісно спостерігати за її розвитком. І я просто неймовірно ними пишаюся”, - поділилася вона.



Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі одружилися 19 травня 2018 року. Після двох років у королівській родині подружжя наважилося скласти свої монарші обов’язки та покинути Велику Британію. З 2020-го вони живуть у США, де займаються власними проєктами та виховують двох дітей - сина Арчі та доньку Лілібет. Після виходу з королівської родини стосунки пари з родичами з династії ускладнилися. Меган не відвідувала батьківщину чоловіка з 2022 року. Востаннє вона там була на похороні Єлизавети II.