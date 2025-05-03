"Він зі мною не говорить". Принц Гаррі розкрив правду про стосунки з батьком: що думає король

Герцог Сассекський принц Гаррі дав сенсаційне інтерв’ю після програшу в суді у справі про особисту безпеку. Він відкрито розповів про напружені стосунки з королівською родиною та виявив бажання помиритися з рідними.

Що відомо про суд та чому Гаррі не бачить майбутнього, де вони з Меган повертаються на його батьківщину - розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Гаррі спустошений програшем судового процесу щодо його безпеки у Великій Британії. Саме тому він не бачить майбутнього, де Меган та його діти можуть приїхати до рідної для нього гавані. Він також наголосив, що батько, король Чарльз III, міг вплинути на ситуацію.

"Досить сумно, що я не зможу показати дітям свою Батьківщину. В руках мого батька є багато контролю та можливостей. Усю цю справу можна було б вирішити через нього. Необов'язково втрутившись, а просто відступивши, дозволивши експертам робити те, що треба", - заявив він.

Принц Гаррі сказав, що король не розмовляє з ним через справу з безпекою, але він не хоче більше боротися і готовий до примирення.

"Між мною та деякими членами родини було чимало розбіжностей. Ця ситуація, яка триває 5 років, стала спірним питанням. Звісно, деякі представники родини ніколи не пробачать мені за те, що я написав книгу. Звісно, вони ніколи не пробачать мені багато речей. Але я був би радий помиритися з сім'єю. Немає сенсу продовжувати сваритися. Життя безцінне. Я не знаю, скільки лишилося моєму батькові. Він не розмовляє зі мною через цю справу з охороною. Але було б добре помиритися", - сказав він.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Що відомо про судову справу принца Гаррі

Виконавчий комітет із захисту королівської родини та публічних діячів позбавив Гаррі та Меган права на державну охорону, що фінансується платниками податків. Все це сталося після того, як подружжя склало свої королівські обов’язки у 2020 році.

Принц Гаррі був незгодний з таким рішенням, пояснюючи, що він і його родина все ще залишаються під загрозою у Великій Британії. Він ініціював кілька судових позовів проти британського уряду з вимогою переглянути рішення. За словами герцога Сассекського, таким чином королівська родина нібито хотіла залишити його в палаці.

"Подивіться на ризики, на загрозу, на наслідки, якщо щось станеться зі мною, моєю дружиною чи онуками мого батька. Якщо щось станеться з ними, подивіться, на кому лежатиме відповідальність", - наголосив принц.

Тепер безпечно повернутися до Великої Британії він може лише за запрошенням королівської сім'ї, оскільки за таких обставин він отримає достатню охорону.



Що відповіли у Букінгемському палаці

Відповідаючи на заяви Гаррі, представник монаршої родини підтримав рішення суду.

"Усі ці питання неодноразово і ретельно розглядали суди, і в кожному випадку було зроблено один і той самий висновок", - зазначив він.

Друг короля Чарльза III заявив, що для монарха було б "конституційно неправильно" брати участь в апеляції, яка б відновила безпеку герцога Сассекського, що фінансується державою.

"Те, що розчарувало і засмутило його на більш особистому рівні, - це те, що герцог не поважає цей принцип", - сказав він.