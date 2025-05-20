Меган Маркл розповіла, яким бачила своє материнство: "Це було не так, як я уявляла"

У новому подкасті Меган Маркл вперше розповіла, яким уявляла материнство до появи дітей. Першого сина Арчі вона народила в королівській родині.

Материнство виявилося не таким, як планувала герцогиня. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Syler) з посиланням на Confessions of a Female Founder .

"До того, як стати мамою, я завжди хотіла бути мамою. Я думала: "О Боже, я даватиму промови з дитиною на руках". У мене було повне бачення", - зізналася вона.

Проте після народження Арчі Маркл та принц Гаррі покинули королівську родину та перебралися до США, де в них народилася донька Лілібет.

"Коли я була вагітна обома дітьми, у моєму житті відбувалося багато зовнішніх подій. Але це було не так, як я собі уявляла", - розповіла Меган.

Меган Маркл з дітьми (фото: instagram.com/Meghan)

Попри те, що плани герцогині змінилися, вона прагне, аби її діти "бачили працюючу маму".

У своєму блозі в Instagram вона нерідко ділиться побутовими буднями. Меган любить тішити рідних смачними стравами, власноруч готує варення та порається у саду.

Крім того, вона веде власний кулінарний проєкт на Netflix, а також подкаст, де спілкується з різними бізнесвумен на тему роботи та особистого життя.

Меган Маркл з сином та донькою (фото: instagram.com/Meghan)

Що відомо про вихід Меган і Гаррі з королівської родини

Меган і Гаррі стали батьками сина Арчі у 2019 році. Вагітність та материнство в королівській родині видались морально виснажливими. Увага преси, королівські обов'язки, неприязнь деяких членів монархії - все це підкосило Маркл.

Зрештою у січні 2020 року вони офіційно заявили про вихід з родини та склали свої обов'язки. Тепер пара живе у США, де у 2021-му в них народилася донька Лілібет.

Цікаво, що від початку мегзіту подружжя планувало жити на дві країни. Втім, неможливість отримати належний рівень охорони унеможливила поїздки сімейства на Батьківщину принца Гаррі.

Після програшу в суді у справі про особисту безпеку герцог Сассекський дав гучне інтерв'ю, у якому розповів про напружені стосунки з рідними.

Він не бачить майбутнього, у якому Меган та його діти можуть відвідувати Велику Британію. Водночас висловив бажання помиритися з родичами.

Також Гаррі зізнався, що король Чарльз III не спілкувався з ним на тлі судових процесів за охорону. На його думку, батько міг вплинути на ситуацію.