Меган Маркл показала рідкісні фото Лілібет: як виглядає донька принца Гаррі

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

"З днем народження нашу прекрасну дівчинку! Чотири роки тому вона увійшла в наше життя - і кожен день стає яскравішим і кращим завдяки цьому. Спасибі всім, хто посилає любов і відзначає її особливий день!" - написала Маркл у мережі.

Також вона додала два чорно-білі фото з донькою. На одному з них дружина принца Гаррі тримає ще зовсім крихітне малятко, загорнуте в плед.

Меган Маркл показала рідкісні фото доньки від принца Гаррі (фото: instagram.com/meghan)

А на другому фото Лілібет вже помітно підросла. Судячи з усього, знімок був зроблений під час прогулянки на катері. Мама дбайливо сховала доньку у своїх обіймах, тому розгледіти обличчя Лілібет практично неможливо.

Зазначимо, що Меган і Гаррі вкрай рідко публікують фото своїх дітей у соцмережах, оскільки намагаються зберегти приватність життя сина і дочки. Практично на всіх знімках малюки сфотографовані так, щоб не було видно їхніх облич.

Меган Маркл показала доньку на новому фото (фото: instagram.com/meghan)

Нагадаємо, принцеса Лілібет Сассекська - член британської королівської сім'ї, онука короля Великої Британії Карла III та принцеси Уельської Діани, друга дитина принца Гаррі, герцога Сассекського, і його дружини Меган.

Відразу після народження стала восьмою в порядку британського престолонаслідування, після смерті своєї прабабусі Єлизавети II 8 вересня 2022 року піднялася на сьому позицію.

З 2020 року Меган і Гаррі з двома дітьми живуть у США, оскільки вони відмовилися від своїх обов'язків і мають натягнуті стосунки з іншими членами королівської сім'ї.

З 2022 року дружина принца Гаррі не відвідувала його батьківщину.

У 2025 році вона повернулася в Instagram, а також випустила своє шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix.

До слова, нещодавно Маркл розповіла про важкий післяпологовий розлад.

Меган із сином Арчі та донькою Лілібет (фото: instagram.com/meghan)