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Фіналіст "Холостячки" замилував новими фото з маленьким сином

П'ятниця 04 квітня 2025 11:50
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Фіналіст "Холостячки" замилував новими фото з маленьким сином Олексій Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Катерина Собкова

Фіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко показав у мережі, як проводить час зі своїм сином Марком, якому влітку виповниться 2 роки.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогера і підприємця.

"Раніше думав, що час із сином - це мій відпочинок і спосіб відволіктися від роботи. Але тепер зрозумів, це більше про любов і сенс, ніж про перезавантаження", - зазначив він у Stories.
Фіналіст &quot;Холостячки&quot; замилував новими фото з маленьким сином
Син Олексія Тригубенка (скриншот)

Також він опублікував кілька коротких відео, в яких показав, який вигляд має малюк. Судячи з усього їх Тригубенко зробив під час прогулянки з дитиною на дитячому майданчику.
Фіналіст &quot;Холостячки&quot; замилував новими фото з маленьким сином
Фіналіст "Холостячки" показав, як проводить час із сином (скриншот)

Потім тато із сином вирішили пограти у футбол.
Фіналіст &quot;Холостячки&quot; замилував новими фото з маленьким сином
Тригубенко пограв із сином у футбол (скриншот)

"Можна сьогодні нікуди не їхати?" - риторично запитав фіналіст "Холостячки".
Фіналіст &quot;Холостячки&quot; замилував новими фото з маленьким сином
Олексій Тригубенко показав сина Марка (скриншот)

Хто такий Олексій Тригубенко

Олексій Тригубенко - український блогер і підприємець, який став відомим широкій аудиторії після участі в шоу "Холостячка" в 2020 році. Він був одним із фіналістів першого сезону проєкту, де за серце головної героїні - телеведучої та акторки Ксенії Мішиної - змагалися кілька чоловіків.

У фіналі суперником Тригубенка був комік і сценарист Олександр Еллерт. Мішина обрала останнього, проте стосунки пари після проєкту тривали недовго.

Олексій не приховував, що важко переживав розрив, оскільки він по-справжньому закохався в актрису.

Після цього він довгий час не розповідав про своє особисте життя публічно, а влітку 2023 року приголомшив усіх новиною, що став батьком.
Фіналіст &quot;Холостячки&quot; замилував новими фото з маленьким сином
Тригубенко з маленьким сином (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Обличчя своєї коханої, з якою він живе в цивільному шлюбі, він досі приховує. Відомо тільки, що її звуть Оля і вона на декілька років старша за Олексія.

В інтерв'ю Славі Дьоміну підприємець назвав кілька причин, чому він не наважується показувати обраницю в соцмережах. По-перше, він боїться хейту, який може звалитися на дівчину, по-друге, Тригубенко не хоче робити цього з метою безпеки.
Фіналіст &quot;Холостячки&quot; замилував новими фото з маленьким сином
Тригубенко з коханою і сином (скриншот)

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