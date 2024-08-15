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Фіналіст "Холостячки" зізнався, чому насправді приховує кохану: "У неї своя позиція"

Четвер 15 серпня 2024 17:46
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Фіналіст "Холостячки" зізнався, чому насправді приховує кохану: "У неї своя позиція" Олексій Тригубенко (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Любов Блажко

Фіналіст "Холостячки" Олексій Трегубенко у липні минулого року став батьком. Малюка йому народила його таємна обраниця, яку він досі не поспішає показуввати.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки Славі Дьоміну розповідає, чому він обрав саме таку позицію.

Що Тригубенко говорить про кохану

За словами Олексія, одна з причин, чому він не наважується показувати обраницю у соцмережах, - хейт, який може политися.

"Тут потрібен контекст, все знати та добре розуміти наші стосунки для того, щоб зрозуміти таке наше рішення. По-перше, це особисті кордони. Коли публічність стає велика, то від неї стає трохи страшнувато людині, яка ніколи не була в публічності", - пояснює він.

"По-друге, я дуже добре пам'ятаю, як мій друг Андрій Рибак показував свою дівчину Аліну, і скільки вони отримали всякого хейту. Два місяці їм писали, просто люди заходили, щоб написати якусь неприємність. Ти можеш закрити й заблокувати, але все одно ти через себе це все пропускаєш, особливо, коли таких повідомлень багато", - додає чоловік.

Окрім того, як зазначає Олексій, наразі їхня увага сконцентрована на маленькій дитині, а тому зайвий стрес - не те, чого вони потребують зараз.

"Зараз справді не до цього стресу. Ми всю увагу присвячуємо дитині. Робити фото, показувати… Навіщо цей стрес?" - зауважив він.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; зізнався, чому насправді приховує кохану: &quot;У неї своя позиція&quot;Тригубенко висловився про маму свого сина (скриншот)

Більше того, виявляється, у пари також був і неприємний випадок, через який мама Марка не поспішає поринати у публічність.

"Це також і безпека, по-третє. У нас був момент, що якось підійшли до мами Марка і спитали, чи можна її сфотографувати. Вона мені після цього каже: "Льоша, пішов ти нах*р зі своїм Інстаграмом". Зараз трішки стало простіше, тому що Марк підростає, і я намагаюсь її налаштувати, що це не так страшно", - поділився Тригубенко.

Наостанок фіналіст романтичного реаліті зазначає, що у майбутньому хотів би змінити ситуацію та представити свою кохану підписникам. Проте він зробить лише це лише за умови, якщо вона не буде проти.

"Я б хотів маму Марка показати в Instagram. Але у неї теж є своя позиція і треба її поважати. Я не змушую, нічого такого. Я просто показую, які плюси можуть з цього бути, і треба зробити так, щоб плюсів було більше. Коли ми будемо готові, якщо вона буде не проти, то тоді ми це зробимо", - сказав чоловік.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; зізнався, чому насправді приховує кохану: &quot;У неї своя позиція&quot;Мама сина Олексія Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

На питання Дьоміна про те, чи у законних стосунках він перебуває з мамою свого сина, той не дав чіткої відповіді. Але зауважив, що для нього це не проблема, і якщо його партнерка захоче штамп у паспорті, то "це все робиться дуже легко".

Також Тригубенко розповів про свій досвід батьківства.

Крім того, блогер та бізнесмен висловився про свої стосунки з Мішиною після закінчення шоу "Холостячка".

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