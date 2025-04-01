ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Стендап-комікеса Алла Волкова вперше стала мамою: зворушливе фото з пологового

Вівторок 01 квітня 2025 12:10
UA EN RU
Стендап-комікеса Алла Волкова вперше стала мамою: зворушливе фото з пологового Алла Волкова (фото: instagram.com/fkudz)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська стендап-комікеса Алла Волкова та її коханий, гуморист Богдан Боярин, вперше стали батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram гумористки.

Так, знаменитість опублікувала зворушливе чорно-біле фото з пологового. На ньому вона тримає дівчинку на руках.

Донечка стендаперів з'явилася на світ 1 квітня, у День гумору. Як назвала пара малечу - поки не відомо.

"У мене спина біла", - жартома написала Алла.Стендап-комікеса Алла Волкова вперше стала мамою: зворушливе фото з пологовогоАлла Волкова (фото: instagram.com/fkudz)

Напередодні Волкова організувала ефір, під час якого переглядала шоу "Супермама". Вона жартує, що саме цей факт став причиною її швидких пологів.Стендап-комікеса Алла Волкова вперше стала мамою: зворушливе фото з пологовогоАлла Волкова (скріншот)

Реакція фанів

Шанувальники привітали Волкову у коментарях. Без жартів не обійшлось.

  • Геніально! Ще чув, що назвали Святослав, правда?
  • У двох стенд-аперів народилася дитина на 1 квітня, потужний прикол
  • Гарний жарт вийшов. Вітаннячка!!!
  • Коли б ще ти народила, як не першого квітня
  • Дитина вирішила докинути мамі прикол на концерти. Це сильно. Здоров'я і манюні й мамі

Нагадаємо, про свою вагітність гумористка оголосила під час одного зі своїх концертів наприкінці жовтня минулого року.

"Я зробила найбільшу помилку, яку могла зробити реалізована популярна медійна стендап-комікеса в Україні - я завагітніла", - повідомила вона зі сцени.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Діти Народження дитини
NEWS
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів