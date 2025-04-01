Стендап-комікеса Алла Волкова вперше стала мамою: зворушливе фото з пологового

Українська стендап-комікеса Алла Волкова та її коханий, гуморист Богдан Боярин, вперше стали батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram гумористки.

Так, знаменитість опублікувала зворушливе чорно-біле фото з пологового. На ньому вона тримає дівчинку на руках.

Донечка стендаперів з'явилася на світ 1 квітня, у День гумору. Як назвала пара малечу - поки не відомо.

"У мене спина біла", - жартома написала Алла. Алла Волкова (фото: instagram.com/fkudz)

Напередодні Волкова організувала ефір, під час якого переглядала шоу "Супермама". Вона жартує, що саме цей факт став причиною її швидких пологів. Алла Волкова (скріншот)

Реакція фанів

Шанувальники привітали Волкову у коментарях. Без жартів не обійшлось.

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Нагадаємо, про свою вагітність гумористка оголосила під час одного зі своїх концертів наприкінці жовтня минулого року.

"Я зробила найбільшу помилку, яку могла зробити реалізована популярна медійна стендап-комікеса в Україні - я завагітніла", - повідомила вона зі сцени.

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