Финалист "Холостячки" умилил новыми фото с маленьким сыном
Финалист первого сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал в сети, как проводит время со своим сыном Марком, которому летом исполнится 2 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера и предпринимателя.
"Раньше думал, что время с сыном - это мой отдых и способ отвлечься от работы. Но теперь понял, это больше про любовь и смысл, чем про перезагрузку", - отметил он в Stories.
Сын Алексея Тригубенко (скриншот)
Также он опубликовал несколько коротких видео, в которых показал, что выглядит малыш. Судя по всему их Тригубенко сделал во время прогулки с ребенком на детской площадке.
Финалист "Холостячки" показал, как проводит время с сыном (скриншот)
Затем папа с сыном решили поиграть в футбол.
Тригубенко поиграл с сыном в футбол (скриншот)
"Можно сегодня никуда не ехать?" - риторически спросил финалист "Холостячки".
Алексей Тригубенко показал сына Марка (скриншот)
Кто такой Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко - украинский блогер и предприниматель, который стал известен широкой аудитории после участия в шоу "Холостячка" в 2020 году. Он был одним из финалистов первого сезона проекта, где за сердце главной героини - телеведущей и актрисы Ксении Мишиной - боролись несколько мужчин.
В финале соперником Тригубенко был комик и сценарист Александр Эллерт. Мишина выбрала последнего, однако отношения пары после проекта продлились недолго.
Алексей не скрывал, что тяжело переживал разрыв, так как он по-настоящему влюбился в актрису.
После этого он долгое время не рассказывал о своей личной жизни публично, а летом 2023 года огорошил всех новостью, что стал отцом.
Тригубенко с маленьким сыном (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Лицо своей возлюбленной, с которой он живет в гражданском браке, он до сих пор скрывает. Известно только, что ее зовут Оля и она на несколько лет старше Алексея.
В интервью Славе Демину предприниматель назвал несколько причин, почему он не решается показывать избранницу в соцсетях. Во-первых, он боится хейта, который может обрушиться на девушку, во-вторых, Тригубенко не хочет делать этого в целях безопасности.
Тригубенко с возлюбленной и сыном (скриншот)
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