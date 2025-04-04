Финалист "Холостячки" умилил новыми фото с маленьким сыном

Финалист первого сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал в сети, как проводит время со своим сыном Марком, которому летом исполнится 2 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера и предпринимателя.

"Раньше думал, что время с сыном - это мой отдых и способ отвлечься от работы. Но теперь понял, это больше про любовь и смысл, чем про перезагрузку", - отметил он в Stories.



Сын Алексея Тригубенко (скриншот)

Также он опубликовал несколько коротких видео, в которых показал, что выглядит малыш. Судя по всему их Тригубенко сделал во время прогулки с ребенком на детской площадке.



Финалист "Холостячки" показал, как проводит время с сыном (скриншот)

Затем папа с сыном решили поиграть в футбол.



Тригубенко поиграл с сыном в футбол (скриншот)

"Можно сегодня никуда не ехать?" - риторически спросил финалист "Холостячки".



Алексей Тригубенко показал сына Марка (скриншот)

Кто такой Алексей Тригубенко

Алексей Тригубенко - украинский блогер и предприниматель, который стал известен широкой аудитории после участия в шоу "Холостячка" в 2020 году. Он был одним из финалистов первого сезона проекта, где за сердце главной героини - телеведущей и актрисы Ксении Мишиной - боролись несколько мужчин.

В финале соперником Тригубенко был комик и сценарист Александр Эллерт. Мишина выбрала последнего, однако отношения пары после проекта продлились недолго.

Алексей не скрывал, что тяжело переживал разрыв, так как он по-настоящему влюбился в актрису.

После этого он долгое время не рассказывал о своей личной жизни публично, а летом 2023 года огорошил всех новостью, что стал отцом.



Тригубенко с маленьким сыном (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Лицо своей возлюбленной, с которой он живет в гражданском браке, он до сих пор скрывает. Известно только, что ее зовут Оля и она на несколько лет старше Алексея.

В интервью Славе Демину предприниматель назвал несколько причин, почему он не решается показывать избранницу в соцсетях. Во-первых, он боится хейта, который может обрушиться на девушку, во-вторых, Тригубенко не хочет делать этого в целях безопасности.



Тригубенко с возлюбленной и сыном (скриншот)