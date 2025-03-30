Відома співачка просто зі сцени оголосила про третю вагітність. Перші кадри з животиком

Відома співачка СолоХа, яка вже виховує двох дітей, розсекретила радісну новину. Тереза Балашова (справжнє ім'я) артистки, чекає на третю дитину - вона показала "вагітний" животик на своєму концерті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), з посиланням на допис М1 в Instagram .

СолоХа втретє вагітна

Так, 29 березня співачка дала сольний концерт в клубі ATLAS. І на початку виступу СолоХа зізналася, що хоче поділитися дечим особистим.

Під час підготовки до концерту вона дізналася, що чекає на дитину. Спочатку артистка була спантеличена і не знала, що робити. Вона навіть думала скасувати виступ. Втім, потім СолоХа все ж вирішила вийти на сцену, а тому готувалася до концерту вже з "вагітною" програмою.

Коли співачка оголосила про вагітність, вона стояла на сцені у максимально закритому вбранні. Халат-мантія прикривав животик, але потім вона змінила сценічне вбрання й похизувалася фігурою.

СолоХа вагітна (колаж: РБК-Україна)

Співачці вдалося витримати інтригу й не розсекретити радісну новину аж до концерту. Судячи з розмірів животика, нині СолоХа приблизно на 3-5 місяці вагітності. Коли саме вона буде народжувати та на кого чекає - поки що залишається загадкою.

У коментарях фани вітають артистку з вагітністю і бажають легких пологів. А сама ж СолоХа розповіла, що вже сказала про очікування дитини своїм донькам.

Нагадаємо, співачка виховує двох дітей. У першому шлюбі СолоХа народила доньку Аріану, а у 2023 році стала мамою вдруге - на світ з'явилася маленька Євлалія-Єва. Другого чоловіка зірка ретельно приховує від фанів. До речі, співачка неохоче говорить про вік та не розкриває дату народження, але у 2022 році казала, що відсвяткувала 35-річчя.

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