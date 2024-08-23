Фіналіст "Холостячки" розсекретив свою кохану: фото

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories підприємця в Instagram.

Справа в тому, що Олексій постійно організовує на своїй сторінці різні збори для потреб ЗСУ. Щоб швидше закрити один із них, Тригубенко заінтригував підписників та пообіцяв показати фото коханої, обличчя якої він поки що не розкривав у своєму блозі.

Днями збір було закрито, проте бізнесмен повідомив, що на це знадобилося більше, ніж 3 дні - такою була умова, щоб розсекретити обличчя обраниці.

Однак він все ж таки дотримав свого слова і показав нове фото матері однорічного сина. Щоправда, лише здалеку.

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На фото Тригубенко стоїть із малюком на руках, а його кохана - спиною до фотографа у дуже вигідному ракурсі. Також фіналіст "Холостячки" розповів, що маму Марка звуть Оля. Більше ніяких подробиць він не розкривав.

Чому Тригубенко приховує кохану

Нагадаємо, в інтерв'ю Славі Дьоміну підприємець назвав декілька причин, чому він не наважується показувати обраницю в соцмережах. По-перше, він боїться хейту, який може звалитися на дівчину, по-друге, Тригубенко не хоче робити цього з метою безпеки.

Фіналіст романтичного реаліті також зазначив, що в майбутньому хотів би змінити ситуацію та представити свою кохану підписникам. Однак він зробить це лише за умови, якщо вона не буде проти.

Торік у пари народився син Марк (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

До речі, підприємець, судячи з усього, не оформлював офіційно стосунки з мамою Марка. Але Олексій зазначив, що для нього це не проблема, і якщо його партнерка захоче штамп у паспорті, то "це все робиться дуже легко".