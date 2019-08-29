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Филарет резко высказался о новых нардепах

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 11:23
Филарет резко высказался о новых нардепах
Филарет (фото: РБК-Украина)

Филарет возле Верховной Рады сделал заявление о депутатах

В новой Верховной Раде народные депутаты должны служить народу, а не своим собственным интересам. Такое заявление в день первого заседания парламента сделал патриарх Филарет.

"Служить народу. Исполнять обязанности, а не служить себе. Этого нужно требовать от всех депутатов и всех чиновников - служить людям! Не хотят служить - не идти на эти должности и не давать согласие на избрание депутатом", - сказал журналистам почетный патриарх.

Филарет резко высказался о новых нардепах

Патриарх Филарет возле Верховной Рады (фото: РБК-Украина)

Напомним, что первое заседание Верховной рады Украины XI созыва состоится 29 августа. На торжественное заседание парламента приглашено более 60 гостей.

Ранее мы писали о том, что Филарет попросил главу Православной Церкви Украины Епифания не вмешиваться в дела УПЦ КП. Вместе с тем почетный патриарх обвинил Епифания в неверии в Бога.

Также сообщалось, что в 1991 году Филарет мог возглавить Русскую православную церковь, однако КГБ уговорило архиереев проголосовать за другого митрополита. Позже, кстати, президент России Владимир Путин сокрушался из-за такого выбора.

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