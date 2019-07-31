Филарет обратился к Зеленскому за срочной помощью

Филарет обратился к Зеленскому (коллаж РБК-Украина)

Филарет просит Владимира Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания

Филарет обратился к Владимиру Зеленскому и попросил защитить его от Епифания. В своем открытом письме почетный патриарх обратился к президенту Украины и обвинил предстоятеля ПЦУ в "рейдерстве". Текст письма опубликован на Facebook-странице УПЦ КП.

По словам Филарета, возглавляемая Епифанием ПЦУ ущемляет права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата. Поэтому он требует от Зеленского прекратить беззаконие по отношению к УПЦ и защитить от "рейдерства Православной церкви Украины".

"Уважаемый Владимир Александрович! Обстоятельства вынуждают меня к безотлагательному обращения к Вам, поскольку речь идет об интересах украинского народа. В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и Украинская православная церковь Киевского патриархата, при непосредственном антинародном участии Порошенко П. А. 6 января 2019 Украина получила томос о так называемой "независимости". К сожалению, до 06.01.2019 года текста томоса никто, кроме Порошенко П. А. и митрополита Епифания не видел. Получив такую ​​нежелательную зависимость, я и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя Поместный Собор УПЦ КП. Впрочем сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ", - написал Филарет.

До главы УПЦ КП даже дошла информация, что Минюст уже "начал процесс ликвидации" УПЦ КП. Именно поэтому Филарет просит Зеленского, чтобы тот "непосредственно вмешался и прекратил этот беспредел". В конце письма Филарет призвал на Зеленского Божие благословение.

Скриншот поста (facebook.com/УПЦ КП)

Многие пользователи сети поддерживают Филарета и УПЦ КП. Но есть и те, кто считает, что в этой ситуации почетный патриарх - не прав.

Маємо надію, що президент Володимир Зеленський поставиться з повагою до прихожан УПЦ КП, до людей, які щиро підтримують святійшого Патріарха Філарета, і призупинить цю війну, яку веде Єпіфаній, і цим дасть людям молитися у тій церкві і з тим пастером, до якого прагне їхня душа.

Ми вільний народ і маємо право на вибір.

ПЦУ, створена на брехні, продовжує свою чорну роботу по знищенню дійсно незалежної української церкви. Підтримаємо Патріарха Філарета в його боротьбі за незалежну українську церкву.

Вам мало, що Порошенка спровокували "проханнями", а тепер клянете, втрутитись у справи Церкви, так, зараз, ще й Зеленського почали провокувати на порушення Законів України?

Я б порадив Філарету звернутись до Римського Папи. Якщо він не допоможе, то Філарету допоможе одна кадильниця-кадило.

Скриншот

Ранее мы писали о том, что в ПЦУ объяснили поведение Филарета.