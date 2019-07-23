Путин пожалел, что Филарета не избрали главой РПЦ: Украина была бы нашей

Фото: коллаж РБК-Украина

Филарет рассказал о шансах возглавить РПЦ в 1991 году и поддержке Политбюро

Почетный патриарх Филарет рассказал, как в 1991 году мог возглавить Русскую православную церковь, однако КГБ уговорило архиереев проголосовать за митрополита Алексия. Также священнослужитель отметил, что позже президент РФ Владимир Путин сокрушался из-за такого выбора. Об этом бывший предстоятель УПЦ КП рассказал в интервью "Сегодня".

Филарет был патриаршим экзархом всея Украины от РПЦ с 1966 по 1990 годы. Он рассказал про гонение на церковь в тот период, однако священнослужитель добился прекращения закрытия приходов в Украине.

Это удалось сделать благодаря постоянных дискуссий с уполномоченными чекистами.

"Хотели закрыть Владимирский собор, Флоровский монастырь и многие другие. В Киеве осталось всего 10 храмов. Когда я стал экзархом, процесс закрытия приостановился", - рассказал Филарет.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

РПЦ посылала его за границу, где в комиссии по международным делам Всемирного совета церквей Филарет отстаивал интересы "своей церкви, своей страны, СССР". Все это укрепляло авторитет экзарха и к нему относились с уважением.

После смерти патриарха Пимена в 1991 году Филарет был избран местоблюстителем на заседании Священного синода тайным голосованием.

"И этого никто не ожидал! Потому что КГБ избрала местоблюстителем и патриархом Алексия (Ридигера), а синод тайным голосованием избрал меня. Это было для всех неожиданностью. То есть договаривались, что будет Алексий, а стал Филарет", - вспомнил он.

Почетный патриарх Филарет (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Затем началась "работа" КГБ, и архиереев уговорили в итоге голосовать за митрополита Алексия.

"Произошло так, как решил КГБ. Хотя Политбюро ЦК КПСС делало ставку на меня, как я потом узнал в кулуарах. То есть ставленником от КГБ был Алексий, а от Политбюро был я. Позже в своем окружении Путин сказал: "Мы ошиблись, избрав Алексия патриархом. Надо было избирать Филарета. Если бы Филарета избрали, Украина была бы нашей"", - рассказал Филарет.

Напомним, что ранее Филарет в попытке возобновить Киевский патриархат отверг томос об автокефалии. В свою очередь на ситуацию отреагировал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, и Церковь временно отстранила от служения двух священнослужителей, поддержавших инициативу почетного патриарха.

Как сообщалось ранее, недавно Филарет дал интервью российским пропагандистам, чем вызвал в обществе огромный резонанс.

Также мы писали о том, что в интервью одному из украинских изданий Филарет сравнил себя с Иисусом Христом.