Буданов анонсував нові переговори України з РФ: вже визначено дати
Новий раунд мирних переговорів між Україною та РФ за участі США планується вже цього тижня.
Про це заявим керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Читайте також: Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін
Коли нова зустріч України та РФ
Напередодні в медіа з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.
"Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок", - сказав він.
Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.
"Ми зараз в процесі підготовки. Це ж протокольне питання, ж самі розумієте. Коли, кому приїхати і так далі. Це ж всі три сторони мають між собою узгодити. 4 сторони, по факту, ще й приймаюча", - пояснив Буданов.
Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна
Також журналісти запитали керівника ОП, чи відбудеться зустріч президентів України та РФ. На цій зустрічі раніше наполягав сам український президент Володимир Зеленський, щоб вирішити ключове питання переговорів - питання територій.
"Не знаємо поки що. Ми підіймали таке питання", - відповів Буданов, додавши, що російська сторона поки не дала остаточної відповіді.
Переговори України і РФ
Нагадаємо, минулого тижня у Женеві відбувся вже третій раунд переговорів між Україною та РФ з початку 2026 року. Як повідомляв Зеленський, сторони досягли прогресу у питанні контролю за припиненням вогню, але не просунулися на політичному треці.
Питання, яке досі не вдається вирішити, - контроль над неокупованими територіями Донбасу. Росія вимагає виведення українських військ звідти, Україна наполягає на заморозці по лінії фронту. А США - пропонують створити там вільну економічну зону.
Наступні переговори, як заявляв Зеленський, можуть відбутися також у Швейцарії.
Крім того, після зустрічі у Женеві український президент анонсував новий обмін полоненими.