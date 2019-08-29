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Філарет різко висловився про нових нардепів

STYLERЖиття    29.08.2019 - 11:23
Філарет різко висловився про нових нардепів
Філарет (фото: РБК-Україна)

Філарет біля Верховної Ради зробив заяву про депутатів

У новій Верховній Раді народні депутати повинні служити народу, а не своїм власним інтересам. Таку заяву в день першого засідання парламенту зробив патріарх Філарет.

"Служити народові. Виконувати обов'язки, а не служити собі. Цього потрібно вимагати від усіх депутатів і всіх посадовців - служити людям! Не хочуть служити - не йти на ці посади і не давати згоду на обрання депутатом", - сказав журналістам почесний патріарх.

Філарет різко висловився про нових нардепів

Патріарх Філарет біля Верховної Ради (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що перше засідання Верховної ради України XI скликання відбудеться 29 серпня. На урочисте засідання парламенту запрошено понад 60 гостей.

Раніше ми писали про те, що Філарет попросив главу Православної Церкви України Епіфанія не втручатися у справи УПЦ КП. Разом з тим почесний патріарх звинуватив Епіфанія у тому, що той не вірує в Бога.

Також повідомлялося, що в 1991 році Філарет міг очолити Російську православну церкву, однак КДБ умовив архієреїв проголосувати за іншого митрополита. Пізніше, до речі, президент Росії Володимир Путін засмутився через такий вибір.

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