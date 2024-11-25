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Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Понедельник 25 ноября 2024 12:13
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Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Супруга украинского исполнителя Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний), танцовщица Юлия Сахневич, продемонстрировала несколько фото в новом образе на последних сроках беременности.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.

"Без лишних слов. Про беременность и женственность", - подписала она серию снимков.

Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Жена Позитива в новой фотосессии (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото Сахневич предстала в длинной накидке из перьев, которую она накинула на голое тело, тем самым показав уже достаточно большой живот.

Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Юлия Сахневич на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Свой образ Сахневич дополнила массивными серьгами, ярким макияжем и распущенными волосами.

Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Образ для фото получился женственным (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Несмотря на то, что образ получился достаточно откровенным, хореограф продемонстрировала всю свою женственность и харизму.

Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Подписчики супруги Позитива тут же принялись комментировать смелую фотосессию:

  • "Богиня"
  • "Супер"
  • "Красивая"
  • "Какая красота. Мы так долго этого ждали и наконец дождались"
  • "Вы такая красивая! Всегда восхищалась вашей красотой - в танце, в повседневной жизни, а теперь еще и в беременности! Счастья вам"
  • "Как же красиво, и нежно, и сексуально".

Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Юлия Сахневич на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Сахневич и Позитива

В 2020 году Юлия Сахневич стала партнершей Позитива в проекте "Танці з зірками". Именно тогда молодым людям начали приписывать роман, хотя певец еще был в официальном браке с владелицей бренда Annсhoo Анной Андрийчук-Завгородней.

Позитив развелся в 2021 году и долгое время скрывал свою личную жизнь. Осенью 2022 года он проговорился о том, что его сердце занято.

Весной 2024 года Позитив публично признался танцовщице в любви. Позже стало известно, что пара уже около года назад оформила свои отношения.

А в начале ноября Позитив и Сахневич объявили, что вскоре станут родителями. Они не стали раскрывать пол ребенка, отметив, что сделали скромное гендер-пати для самых близких. Артист уже рассказал, будет ли он присутствовать на родах.

Посмотрите также, как Надя Дорофеева отреагировала на беременность жены Позитива.

Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Ранее беременная жена Позитива поразила смелыми кадрами в платье с интересным акцентом.

Также молодая жена Остапчука удивила смелым танцем на последнем месяце беременности.

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