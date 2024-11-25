Жена Позитива очаровала смелыми фото без белья на последнем месяце беременности

Супруга украинского исполнителя Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний), танцовщица Юлия Сахневич, продемонстрировала несколько фото в новом образе на последних сроках беременности.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram .

"Без лишних слов. Про беременность и женственность", - подписала она серию снимков.

Жена Позитива в новой фотосессии (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото Сахневич предстала в длинной накидке из перьев, которую она накинула на голое тело, тем самым показав уже достаточно большой живот.

Юлия Сахневич на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Свой образ Сахневич дополнила массивными серьгами, ярким макияжем и распущенными волосами.

Образ для фото получился женственным (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Несмотря на то, что образ получился достаточно откровенным, хореограф продемонстрировала всю свою женственность и харизму.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Подписчики супруги Позитива тут же принялись комментировать смелую фотосессию:

"Богиня"

"Супер"

"Красивая"

"Какая красота. Мы так долго этого ждали и наконец дождались"

"Вы такая красивая! Всегда восхищалась вашей красотой - в танце, в повседневной жизни, а теперь еще и в беременности! Счастья вам"

"Как же красиво, и нежно, и сексуально".

Юлия Сахневич на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Сахневич и Позитива

В 2020 году Юлия Сахневич стала партнершей Позитива в проекте "Танці з зірками". Именно тогда молодым людям начали приписывать роман, хотя певец еще был в официальном браке с владелицей бренда Annсhoo Анной Андрийчук-Завгородней.

Позитив развелся в 2021 году и долгое время скрывал свою личную жизнь. Осенью 2022 года он проговорился о том, что его сердце занято.

Весной 2024 года Позитив публично признался танцовщице в любви. Позже стало известно, что пара уже около года назад оформила свои отношения.

А в начале ноября Позитив и Сахневич объявили, что вскоре станут родителями. Они не стали раскрывать пол ребенка, отметив, что сделали скромное гендер-пати для самых близких. Артист уже рассказал, будет ли он присутствовать на родах.

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Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)