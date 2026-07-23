Зеленський розкрив головну причину призначення Клименка в РНБО

Для призначення ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони була вагома причина.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Головне завдання для оновленої РНБО

Президент пояснив, що очікує від Клименка на новій посаді насамперед злагодженої підготовки країни до зими.

"Проходження зими - виклик №1. ДСНСники його показали вищий рівень, допомагали людям: цивільним, військовим, всім і після будь-яких атак. Я чекаю системного підходу, щоб РНБО закрила всі актуальні речі", - зазначив Зеленський.

Йдеться про Державну службу з надзвичайних ситуацій, роботу якої раніше курирував Клименко як очільник МВС.

Що передувало призначенню

Наприкінці минулого тижня в Україні відбулася масштабна зміна складу Кабінету міністрів.