Молода дружина Остапчука здивувала сміливим танцем на останньому місяці вагітності (відео)

Дружина телеведучого та шоумена Володимира Остапчука, блогерка та підприємиця Катерина Полтавська, яка нещодавно показала пологовий будинок, у якому народжуватиме , повторила незвичний танець із вагітним животом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної дівчини.

Спочатку блогерка показала у Stories, що вони з чоловіком розмальовують живіт маркерами.

"Вова вмовив мене зняти один крінж. Навіть купив для цього маркери", - зазначила Полтавська.

Потім з'ясувалося, що подружжя вирішило повторити вірусний ролик з TikTok та Instagram. На животі вони намалювали милу обличчя з усмішкою, а на пояс блогерка одягла пуховик. Верхню частину тулуба та голову вона закрила чорним светром. Таким чином вийшов забавний чоловічок із шапкою, який танцює - результат можна подивитися на відео.

Як відреагували у мережі

Фоловери Остапчука та Полтавської відразу почали коментувати оригінальне відео:

"Видно, що у людей з почуттям гумору все гаразд"

"Хочу завагітніти заради цього ролика"

"Круто. Цікава ідея"

"Це топ"

"Найкращий танець у цьому стилі"

"Це підпал"

"Ну це розрив"

"Добре, що ви погодилися на це".

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Що відомо про особисте життя Володимира Остапчука

Володимир Остапчук до стосунків із Катериною, вже двічі був одружений. У шлюбі з Оленою Войченко він прожив з 2007 по 2020 рік. У них є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. Наразі діти шоумена проживають із матір'ю в Канаді.

У 2020 році - всього через кілька місяців після розлучення - він знову одружився. На цей раз його обраницею стала нотаріус Христина Горняк. Пара зіграла пишне весілля і почала будувати будинок під Києвом, проте у 2022 році стало відомо, що вони розійшлися. Причину розлучення ані Христина, ані Володимир не озвучували.

Майже одразу після розставання з другою дружиною Остапчук зустрів Полтавську. Дівчина, яка молодша за нього на 16 років, допомогла відновити його обліковий запис у Instagram.

Як зізналася згодом дівчина, вона не планувала будувати серйозних стосунків, але Остапчук був наполегливим.

Зараз пара в очікуванні першої спільної дитини. Влітку вони влаштували гендер-паті, на якій дізналися стать - у них буде хлопчик.

Також вони вже розсекретили ім'я малюка.

Остапчук із 3-ю дружиною (фото: instagram.com/poka.tya)