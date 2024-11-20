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Молода дружина Остапчука здивувала сміливим танцем на останньому місяці вагітності (відео)

Середа 20 листопада 2024 13:04
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Молода дружина Остапчука здивувала сміливим танцем на останньому місяці вагітності (відео) Володимир Остапчук із дружиною (фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Катерина Собкова

Дружина телеведучого та шоумена Володимира Остапчука, блогерка та підприємиця Катерина Полтавська, яка нещодавно показала пологовий будинок, у якому народжуватиме, повторила незвичний танець із вагітним животом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної дівчини.

Спочатку блогерка показала у Stories, що вони з чоловіком розмальовують живіт маркерами.

"Вова вмовив мене зняти один крінж. Навіть купив для цього маркери", - зазначила Полтавська.

Потім з'ясувалося, що подружжя вирішило повторити вірусний ролик з TikTok та Instagram. На животі вони намалювали милу обличчя з усмішкою, а на пояс блогерка одягла пуховик. Верхню частину тулуба та голову вона закрила чорним светром. Таким чином вийшов забавний чоловічок із шапкою, який танцює - результат можна подивитися на відео.

Як відреагували у мережі

Фоловери Остапчука та Полтавської відразу почали коментувати оригінальне відео:

  • "Видно, що у людей з почуттям гумору все гаразд"
  • "Хочу завагітніти заради цього ролика"
  • "Круто. Цікава ідея"
  • "Це топ"
  • "Найкращий танець у цьому стилі"
  • "Це підпал"
  • "Ну це розрив"
  • "Добре, що ви погодилися на це".

Молода дружина Остапчука здивувала сміливим танцем на останньому місяці вагітності (відео)

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Що відомо про особисте життя Володимира Остапчука

Володимир Остапчук до стосунків із Катериною, вже двічі був одружений. У шлюбі з Оленою Войченко він прожив з 2007 по 2020 рік. У них є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. Наразі діти шоумена проживають із матір'ю в Канаді.

У 2020 році - всього через кілька місяців після розлучення - він знову одружився. На цей раз його обраницею стала нотаріус Христина Горняк. Пара зіграла пишне весілля і почала будувати будинок під Києвом, проте у 2022 році стало відомо, що вони розійшлися. Причину розлучення ані Христина, ані Володимир не озвучували.

Майже одразу після розставання з другою дружиною Остапчук зустрів Полтавську. Дівчина, яка молодша за нього на 16 років, допомогла відновити його обліковий запис у Instagram.

Як зізналася згодом дівчина, вона не планувала будувати серйозних стосунків, але Остапчук був наполегливим.

Зараз пара в очікуванні першої спільної дитини. Влітку вони влаштували гендер-паті, на якій дізналися стать - у них буде хлопчик.

Також вони вже розсекретили ім'я малюка.

Молода дружина Остапчука здивувала сміливим танцем на останньому місяці вагітності (відео)

Остапчук із 3-ю дружиною (фото: instagram.com/poka.tya)

Раніше стало відомо, що Позитив та Юлія Сахневич уперше стануть батьками.

Також обраниця Остапчука пояснила, чому погодилася на зміну прізвища.

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