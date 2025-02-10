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Потап натякнув на нещирість Позитива: "Ти ж свій, рідний, а що я чую?"

Понеділок 10 лютого 2025 15:45
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Потап натякнув на нещирість Позитива: "Ти ж свій, рідний, а що я чую?" Потап і Позитив (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Репер-втікач Потап, який нещодавно сколихнув мережу своїм трьохгодинним інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю, несподівано заговорив про теплі стосунки та дружбу з Позитивом, а також натякнув на нещирість колеги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для YouTube-каналу "вДудь".

Потап запевняє, що після початку великої війни кілька разів спілкувався з Позитивом. Ба більше, вони мали особисті зустрічі в Києві.

Втім, продюсер здивований, що його близька людина - саме так він називає Олексія Завгороднього - у спілкуванні з журналістами подає не зовсім правдиву інформацію. Потап натякнув на нещирість Позитива: &quot;Ти ж свій, рідний, а що я чую?&quot;Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Не секрет, що колишній соліст гурту "Время и Стекло" неодноразово заявляв в інтерв’ю, що не підтримує жодних стосунків із Потапом.

"А я говорив з Позитивом по телефону кілька разів, а потім у Києві кілька разів ми сідали й говорили на цю тему. Він дуже хороший мій друг, дуже близька мені людина. І ось я йому казав: "Льоша, ну я стою на аукціоні та кричу, що потрібно допомагати Україні, збираю гроші на допомогу, а ти в цей момент говориш ось це в інтерв'ю?". А він на це відповів: "Це не я - це журналісти, все це перекрутили", - поділився співак.

Потап стверджує, що Позитив важко переживає не лише через свої слова, а й через їхнє розставання. Потап натякнув на нещирість Позитива: &quot;Ти ж свій, рідний, а що я чую?&quot;Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Він визнає, що між ними були певні розбіжності, але додає, що після кількох зустрічей і розмов їм вдалося знайти спільну мову і досягти взаєморозуміння.

"Позитив дуже складно переживає всю цю ситуацію, він дуже складно переживає розставання зі мною. Я казав: "Ну гаразд, нехай інші артисти говорять будь-що про мене, але ти - свій, мій, рідний, і що я чую? На що він відповів: "А що я маю казати?", - розповів виконавець.

Таким чином репер наголосив, що попри на всі суперечки, їхня дружба з Завгороднім залишилася непорушною.

Що Позитив говорив про Потапа

Раніше Позитив та Потап виступали разом у складі українського гурту Mozgi.

Після початку повномасштабної війни колишній учасник "Время и стекло" звернувся до продюсера із закликом повернутися в Україну з Іспанії, куди він поїхав разом з Каменських за кілька днів до 24 лютого 2022 року.

Згодом Завгородній неодноразово критикував Потапа, називаючи його нові творчі проєкти нецікавими. Він також висловлював негативну думку щодо кар'єри Каменських.Потап натякнув на нещирість Позитива: &quot;Ти ж свій, рідний, а що я чую?&quot;Позитив (фото: instagram.com/positiff)

У березні 2023 року Позитив зізнався, що їхня дружба з Потапом постраждала через різницю поглядів, хоча він сподівався, що вони залишаться близькими друзями.

У лютому 2024 року Олексій заявив, що більше не підтримує зв'язок ані з Потапом, ані з його дружиною.

До слова, раніше Потап вперше розповів, як виїхав з України під час війни.

Також він розповів Дудю про Зеленського.

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