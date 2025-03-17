Дружина Позитива чесно відповіла, чи допомагає їй співак із маленькою донечкою

"Олексій для мене зараз мої руки, моя підтримка, моя "годувальниця", оскільки я годую Марію, а Олексей годує мене. Повністю допомагає у всіх моментах, коли потрібна якась підтримка. Навіть якщо я перебуваю вдома, і дитина плаче сильно, я не можу її заспокоїти. Я знаю, що Олексій перебуває поруч, працює на студії, за дзвінком зірвався, приїхав, допоміг, заколисав", - зазначила дружина Позитива.

Сам артист також додав, що балує Сахневич новими стравами.

Також Наталя Тур запитала зіркову пару про сварки та розбіжності в шлюбі.

"У нас немає таких конфліктів. Якщо люди нормально спілкуються між собою і відкрито до іншого приходять і кажуть - ось так і так. Або, якщо я відчуваю, приходжу і кажу йому: "Щось ти сьогодні якийсь сумний, а ти мені не кажеш. Розкажи мені. Поділися зі мною", - розповіла Юлія Сахневич.

Також вона наголосила, що це головне, на чому мають триматися хороші стосунки в парі.

На відео цей момент можна подивитися з 7:50.

Як розвивалися стосунки Позитива і Юлії Сахневич

Позитив і Юлія Сахневич у 2020 році разом брали участь у проєкті "Танці з зірками". Саме тоді почали ширитися чутки, що між ними не тільки робочі, а й романтичні стосунки. Однак пара тоді заперечувала це, тим паче що Позитив був в офіційному шлюбі з Анною Андрійчук-Завгородньою. У 2021 році цей шлюб розпався.

Артист довгий час мовчав про своє особисте життя. Лише в жовтні 2022 року Позитив розповів, що його серце невільне.

Навесні 2024 року він зізнався Юлії Сахневич у коханні, а восени пара показала стильну романтичну зйомку. На фото нескладно було розгледіти обручки - тоді пара розповіла, що вони вже понад рік у шлюбі.

У листопаді вони оголосили, що чекають на дитину.

27 грудня 2024 року у Позитива і Юлії Сахневич народилася донька, яку назвали Марія.



Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

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