Дружина Позитива замилувала новими фото з маленькою донькою, яку називають копією тата
Дружина популярного українського співака Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) Юлія Сахневич показала в мережі нові фото їхньої доньки Марії, якій 27 лютого виповнилося 2 місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
"Олексіївні 2 місяці", - підписала вона серію фото.
На фото вона позує з донькою, яка помітно підросла і вже тримає голову. Крихітку на честь маленького дня народження одягли у святковий "чоловічок" та обруч із квітами та намистинками.
Дружина Позитива з донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
На іншому фото малятко позує біля картки з цифрою "2", яка означає, що їй виповнилося два місяці.
Дочка Позитива і Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Також дружина артиста показала "неінстаграмні фото" буднів батьків маленької дитини: зокрема, Позитива, який лежить поруч із донькою на ліжку.
Співак із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
А також коли малятко плаче, а турботливий тато намагається її заспокоїти.
Позитив із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Як змінилася донька Позитива і Сахневич за два місяці
У ще одній серії фото Юлія Сахневич показала перші світлини доньки - так звана "ньюборн" фотосесія. Зазначимо, що малятко на перших фото зовсім крихітне, як і всі новонароджені.
"Перша зйомка новонародженого - це завжди особлива подія. Трохи хвилювання, море ніжності й така невловима краса перших днів життя", - зазначила в підписі до фото молода мама.
Перші фото доньки Позитива та Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
"Мені здається, що найцікавіше в цій історії буде навіть не самі світлини (хоча вони, безумовно, залишаться на роки), а розповідь про те, як відбувалася ця перша зйомка", - відверто написала вона.
Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Як відреагували в мережі
Фоловери зіркової пари одразу ж почали коментувати фото - багато хто зазначив, що Марія дуже схожа на свого батька:
- "Татусь - копія"
- "Як схожа на тата"
- "Пазитифка" - татова копія"
- "Тато. Просто копія"
- "Тато Льоша".
Позитив із дружиною і донькою (фото: instagram.com/positiff)
Що відомо про стосунки Позитива і Сахневич
Позитив і Юлія Сахневич довгий час приховували свої стосунки. Відкритися виконавець вирішив тільки навесні 2024 року - тоді він опублікував зворушливий пост і зізнався в коханні Сахневич.
Пізніше стало відомо, що пара не просто живе разом, а в офіційному шлюбі.
У листопаді 2024 року вони оголосили, що чекають на дитину. Однак стать дитини вони не стали розкривати в мережі.
27 грудня 2024 року народилася їхня донька. Утім, пара не одразу оголосила про це в мережі, а тримала інтригу. Дівчинку назвали Марією.
Нещодавно молодий батько поділився зворушливими першими фото своєї доньки.
Сім'я Позитива (фото: instagram.com/positiff)
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