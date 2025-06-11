7 футболістів, які дебютували за збірну України ще підлітками

За всю історію збірної України лише семеро футболістів дебютували у підлітковому віці - до 19 років. Дехто з них уже встиг стати легендою, як-от Андрій Шевченко, частина з них стала ключовими гравцями та рекордсменами, а дехто обмежився кількома матчами.

Скільки їм було років, коли вони вперше вийшли на поле, і коли відзначилися дебютними голами - читайте на РБК-Україна .

Сергій Ребров

Першим у цьому рейтингу став саме Ребров - сьогодні він головний тренер національної збірної. У 1992 році, коли йому було лише 18 років і 24 дні, він вийшов у старті на дебютний матч української команди проти США. Поєдинок завершився без голів - 0:0.

Перший гол за збірну Ребров забив 31 серпня 1996 року - у матчі проти Північної Ірландії. Загалом він забив 15 м’ячів у 75 матчах за національну команду.



Ілля Забарний

У жовтні 2020-го, Забарний з "Динамо" також став одним із наймолодших дебютантів. Йому було 18 років і 36 днів. Дебют припав на надскладний матч - товариську зустріч проти Франції, яка закінчилася поразкою нашої кооманди - 1:7.

Сьогодні він виступає в англійському "Борнмуті" і є найдорожчим українським футболістом.

Свій перший гол за національну команду він забив у 26-му матчі проти Північної Македонії 16 червня 2023 року у відборі на чемпіонат Європи.

Андрій Шевченко

Наступний юний дебютант - Шевченко, він вийшов у матчі проти Хорватії 25 березня 1995 року. Йому було 18 років і 176 днів. Україна тоді поступилася з рахунком 0:4, але цей матч став першим кроком для гравця, який згодом отримає "Золотий м’яч".

Свій перший гол за збірну Шевченко забив 2 квітня 1997 року у домашньому матчі на НСК "Олімпійський" проти Північної Ірландії. Із того часу він став найкращим бомбардиром в історії збірної - 48 м’ячів у 111 матчах. До речі, він став першим футболістом, який взяв участь у 100 поєдинків.

А зараз Андрій Миколайович обіймає посаду президент Української асоціації футболу (УАФ), на яку був обраний у січні 2024 року .

Георгій Судаков

23 травня 2021 році в основну команду був викликаний Георгій Судаков - талановитий хавбек "Шахтаря", який на момент дебюту мав 18 років і 264 дні. Це був товариський матч проти Бахрейну, який завершився з рахунком 1:1.

У 10-му матчі за національну команду Георгій забив перший гол у ворота Північної Македонії. Сьогодні Георгій є одним із лідерів "Шахтаря".

Зауважимо, що паралельно він став лідером української "молодіжки", яка влітку 2023-го дійшла до півфіналу чемпіонату Європи U-21.

Олександр Зінченко

Дебютний матч за збірну Олександр провів 12 жовтня 2015 року у віці 18 років і 300 днів. Це була гра кваліфікації до Євро-2016 проти збірної Іспанії, яка завершилася мінімальною поразкою України - 0:1.

Вже через сім місяців, 29 травня 2016 року, він забив свій перший гол у товариському матчі проти Румунії (4:3). На той момент йому було 19 років і 165 днів. Саме тоді, він встановив новий рекорд, як наймолодший автор гола за збірну України. Це дозволило йому лишити позаду досягнення Андрія Шевченка, який забив у віці 21 рік.

Наразі Олександр виступає в лондонському "Арсеналі", де заробляє понад 100 тисяч доларів на тиждень.

Віталій Лисицький

Свій дебютний матч за збірну країни Віталій Лисицький провів 14 лютого 2001 року у віці 18 років і 304 дні. Тоді українська команда провела товариську гру проти Грузії (0:0).

На той час захисник представляв команду "Динамо", далі продовжував кар’єру на клубному рівні, виступаючи за "Кривбас", "Дніпро" та інші клуби, однак національну команду представляв лише 5 разів. За збірну Лисицький так і не забивав.

На цей час, Віталій є спортивним директором ковалівського "Колос".

Віктор Циганков

Останнім у цьому списку став Циганков, який дебютував у 12 листопада 2016 року у матчі проти Фінляндії, за день до свого 19-річчя. Поєдинок відбору до ЧС-2018 завершився перемогою українців 1:0.

Вже 25 березня 2019 року, у віці 22 років, він відзначився першим голом у синьо-жовтій футболці - у грі проти Люксимбурга в рамках відбору на Євро-2020 (2:1). Зараз Циганков один із лідерів національної команди та іспанської "Жирони".