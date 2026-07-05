Варшава розсекретить пожертви Україні і розслідує витік держтаємниці
Варшава розсекретить перелік військової допомоги, переданої Україні у 2022-2026 роках. Одночасно польська контррозвідка розслідуватиме, хто намагався розкрити державну таємницю в цій сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша у соцмережі X.
За словами глави польського Міноборони, рішення ухвалено після консультацій із прем'єр-міністром Дональдом Туском - "зберігаючи підзвітність перед громадськістю та відповідно до закону".
"Я наказав розсекретити всі пожертви Україні між 2022 та 2026 роками", - заявив Косіняк-Камиш.
Міністр наголосив, що процес передачі військового обладнання Києву розпочав уряд партії "Право і справедливість" (PiS) на чолі з тодішнім керівником Міноборони Маріушем Блащаком. Про кожну пожертву інформують чинного президента Кароля Навроцького і його попередника Анджея Дуду.
Окремо Косіняк-Камиш повідомив, що доручив Службі військової контррозвідки (SKW) з'ясувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю.
"Ми діємо в зоні бойових дій поблизу нашого кордону, і кожна дія проти польських національних інтересів ставить під загрозу безпеку польських жінок і чоловіків", - зазначив глава Міноборони.
Міністр окремо звернувся до свого попередника Маріуша Блащака зі словами "ви вже зробили це одного разу". Косіняк-Камиш пообіцяв, що до відповідальності притягнуть усіх причетних - незалежно від недоторканності.
Нагадаємо, скандал розпочався, коли віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак заявив в ефірі телеканалу ZERO, що уряд нібито міг передати Україні ракети-перехоплювачі для Patriot без погодження з парламентом.