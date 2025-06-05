Ярмолюк, Ванат та інші: офіційна заявка молодіжної збірної України на Євро-2025
Тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Унаї Мельгосою визначився з офіційною заявкою команди на фінальну частину Євро-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Хто зіграє на Євро
За регламентом до списку ввійшли три воротарі та 20 польових гравців. Найбільше представництво у заявці має київське "Динамо" - вісім гравців. По два футболісти представляють львівські "Карпати", ковалівський "Колос", та польську "Лехію".
Склад молодіжної збірної України
Воротарі:
- Руслан Нещерет ("Динамо")
- Георгій Єрмаков ("Олександрія")
- Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)
Захисники:
- Тарас Михавко ("Динамо")
- Костянтин Вівчаренко ("Динамо")
- Віталій Роман ("Рух")
- Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина)
- Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
- Володимир Салюк ("Металіст 1925")
- Едуард Козік ("Колос")
- Ілля Крупський ("Ворскла")
Півзахисники:
- Назар Волошин ("Динамо")
- Валентин Рубчинський ("Динамо")
- Максим Брагару ("Динамо")
- Володимир Бражко ("Динамо")
- Ілля Квасниця ("Карпати")
- Олег Очеретько ("Карпати")
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
- Антон Царенко ("Лехія", Польща)
- Владислав Велетень ("Колос")
- Олександр Яцик ("Зоря")
Нападники:
- Богдан В'юнник ("Лехія", Польща)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Зароаз українська команда готується до турніру в Іспанії. Завтра, 6 червня в передмісті Мадрида Алькорконі на арені "Санто Домінго Стедіум" збірна проведе товариський поєдинок проти Іспанії (U-21). Початок - о 21:30 за київським часом. Матч транслюватиметься наживо медіасервісом MEGOGO та YouTube-каналом УАФ.
Молодіжний ЧЄ-2025: що відомо
Турнір пройде з 11 до 28 червня у восьми містах Словаччини. Участь візьмуть 16 команд.
На першому етапі збірні змагатимуться на груповій стадії.
Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія
Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія
Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.
Матчі збірноюї України в групі:
- 12 червня, 19:00, Україна - Данія
- 15 червня, 19:00, Україна - Фінляндія
- 18 червня, 19:00, Україна - Нідерланди
По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.
Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.
Збірна України – віце-чемпіон Євро-2006 та бронзовий призер минулої першості, яка проходила в 2023 році.
Раніше розповіли, як національна збірна України готується до матчу з Канадою на міжнародному турнірі в Торонто.
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