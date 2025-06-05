Ярмолюк, Ванат та інші: офіційна заявка молодіжної збірної України на Євро-2025

Тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Унаї Мельгосою визначився з офіційною заявкою команди на фінальну частину Євро-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

Хто зіграє на Євро

За регламентом до списку ввійшли три воротарі та 20 польових гравців. Найбільше представництво у заявці має київське "Динамо" - вісім гравців. По два футболісти представляють львівські "Карпати", ковалівський "Колос", та польську "Лехію".

Склад молодіжної збірної України

Воротарі:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгій Єрмаков ("Олександрія")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)

Захисники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Костянтин Вівчаренко ("Динамо")

Віталій Роман ("Рух")

Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина)

Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)

Володимир Салюк ("Металіст 1925")

Едуард Козік ("Колос")

Ілля Крупський ("Ворскла")

Півзахисники:

Назар Волошин ("Динамо")

Валентин Рубчинський ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Володимир Бражко ("Динамо")

Ілля Квасниця ("Карпати")

Олег Очеретько ("Карпати")

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Антон Царенко ("Лехія", Польща)

Владислав Велетень ("Колос")

Олександр Яцик ("Зоря")

Нападники:

Богдан В'юнник ("Лехія", Польща)

Владислав Ванат ("Динамо")

Зароаз українська команда готується до турніру в Іспанії. Завтра, 6 червня в передмісті Мадрида Алькорконі на арені "Санто Домінго Стедіум" збірна проведе товариський поєдинок проти Іспанії (U-21). Початок - о 21:30 за київським часом. Матч транслюватиметься наживо медіасервісом MEGOGO та YouTube-каналом УАФ.

Молодіжний ЧЄ-2025: що відомо

Турнір пройде з 11 до 28 червня у восьми містах Словаччини. Участь візьмуть 16 команд.

На першому етапі збірні змагатимуться на груповій стадії.

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

Матчі збірноюї України в групі:

12 червня, 19:00, Україна - Данія

15 червня, 19:00, Україна - Фінляндія

18 червня, 19:00, Україна - Нідерланди

По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.

Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.

Збірна України – віце-чемпіон Євро-2006 та бронзовий призер минулої першості, яка проходила в 2023 році.