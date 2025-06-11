Україна здолала Нову Зеландію на турнірі в Канаді: Зінченко приніс перемогу першим дотиком

Після прикрої поразки від Канади на старті міжнародного товариського турніру в Торонто, збірна України мала реабілітуватися в другому матчі – проти Нової Зеландії. І це їй частково вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Міжнародний турнір Canadian Shield

Україна – Нова Зеландія – 2:1

Голи: Гуцуляк, 54, Зінченко, 75 - Стаменіч, 59

Нова збірна від Реброва

Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров, як і обіцяв, випустив на матч з новозеландцями сильно оновлений склад. З тих, хто розпочинав гру з Канадою, в старті вийшли лише Забарний та Тимчик. Натомість, з числа гравців, які не виходили на поле в першому матчі, знову залишились на лаві запасних – Мартинюк, Бондаренко і Таловєров.

З капітанською пов'язкою "синьо-жовтих" вивів на поле Забарний, На традиційному фотографуванні перед матчем наші футболісти розгорнули не лише прапор України, а й фото пожеж у Києві після обстрілів у ніч проти 10 червня.

Збірна України перед матчам показала фото пожеж після обстрілів Києва (фото: УАФ)

Перший тайм: домінування без результату

Стартовий склад збірної на гру був таким: Лунін – Тимчик, Чеберко, Забарний, Михайліченко – Михайленко, Назарина, Піхальонок – Зубков, Кабаєв, Гуцуляк.

Цікавим рішенням тренерського штабу стало те, що без Яремчука та за відсутності ішого форварда у складі, функції номінального нападника виконував Гуцуляк. Не можна сказати, що житомирець був ідеальним на цій позиції, але свій момент він отримав.

Вже на 16-й хвилині Піхальонок вирізав подачу до штрафного і Гуцуляк з кута воротарського пробив головою в протихід воротарю. Наш футболіст робив усе правильно, але суперсейв здійсним кіпер суперників Крокомб.

Окрім цього моменту в "синьо-жовтих" був ще один супершанс, коли на 32-й хвилині Кабаєв метрів з 10-ти розстрілював ворота дезорієнтованого Крокомба, але не влучив у площину.

Загалом українці домінували до перерви, мали відчутну перевагу у володінні м'ячем та за ударами. Але, крім перелічених вище двох моментів, нічого гострого створити не змогли.

Другий тайм: спрацювали заміни

По перерві "синьо-жовті" одразу пішли вперед і доволі швидко забили гол.

На 54-й хвилині Забарний розігнав атаку діагональною передачею на Кабаєва. Той зліва віддав на лінію штрафного на Гуцуляка, а номінальний форвард українців розвернувся і точно пробив у лівий кут.

Гуцуляк відкрив рахунок (фото: УАФ)

Втім, раділи наші недовго. Суперники ніби прокинулися і стали доволі активно діяти біля воріт Луніна. Створити щось з гри їм не вдавалось, а ось стандарт новозеландці реалізували на відмінно.

На 59-й хвилині, після височенної подачі з кутового Вейн перестрибнув Тимчика і головою скинув в центр штрафного, де Стаменіч також головою точно пробив під перекладину.

Після цього Ребров став робити заміни, кидаючи в бій, зокрема, й перевірених футболістів. На 66-й хвилині Таловєров, Мартинюк і Яремчук поміняли Чеберка, Михайліченка та Кабаєва.

А ще через вісім хвилин Циганков вийшов на поле замість Зубкова, а Зінченко поміняв Михайленка.

І заміни одразу спрацювали. Вже на 75-й хвилині дебютант збірної України – Мартинюк з лівого флангу виконав простріл, а Зінченко із зони 11-метрового першим же дотиком вивів Україну вперед.

Зінченко вийшов і одразу забив (фото: УАФ)

На 86-й хвилині Ребров зробив ще одну заміну: Шапаренко вийшов замість Піхальонка.

У кінцівці новозеландці спробували зробити щось схоже на масований фінальний штурм. Змусили похвилюватися, але нічого не досягли.

Збірна України в другому матчі в Канаді не показала чогось особливого. А загалом у двох іграх більш розчарувала, ніж порадувала. Але завершила заокеанську вилазку перемогою. І це, безумовно, позитивний момент.

Що далі?

Матчами в Канаді збірна України завершила сезон-2024/25. А на старті нового на "синьо-жовтих" чекає важке й надважливе випробування: відбірковий турнір до ЧС-2026.

Перший матч - вже 5 вересня. А суперники - головні фаворити нашої групи, збірна Франції. Яка напередодні у чудовому стилі виграла бронзові нагороди Ліги націй УЄФА.