Гребуть гроші лопатою: скільки заробляють топ-10 зірок АПЛ щотижня

Англійська Прем'єр-ліга славиться не лише найвищим рівнем футболу, а й неймовірними зарплатами. Контракти гравців провідних клубів вражають: щотижневі виплати окремих футболістів сягають астрономічних сум. Хто ж насправді заробляє найбільше в АПЛ в сезоні 2024/25?

РБК-Україна зібрало топ-10 футболістів, які щотижня отримують рекордні виплати - і ці цифри точно здивують навіть фанатів із досвідом.

Скільки отримують топ-футболісти в АПЛ

Думаєте, що Габрієл Жезус, Джон Стоунз, Деклан Райс, Мартін Едегор, Філ Фоден, Вірджил ван Дейк, які отримують від 260 до 315 тисяч євро щотижня, - це найбільш високооплачувані футболісти? Ні, це не так. Навіть з такими шаленими зарплатами до топ-10 їм ще далеко.

Лідирують за цим показником п'ятеро гравців "Манчестер Сіті" (це ще раз підтверджує, що саме "містяни" є наразі найбільш фінансово потужним клубом АПЛ), гравці "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" та "Ліверпуля".

А очолює рейтинг 24-річний Ерлінг Голанд. Річна зарплата норвезького нападника МС сягає понад 28 млн євро на рік. І це - без урахування бонусів, премій, рекламних контрактів і партнерських угод.

Враховуючи ці фактори, фінансове становище топ-гравців АПЛ можна сміливо порівнювати з мегауспішними підприємцями чи керівниками глобальних корпорацій.

Згідно даних одного із найпопулярніших ресурсів із контрактною інформацією Spotrac, топ-10 зарплат в АПЛ за тиждень виглядає наступним чином:

Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті") - 614 250 євро

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") - 468 000 євро

Каземіро ("Манчестер Юнайтед") - 409 500 євро

Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 409 500 євро

Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") - 351 000 євро

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 351 000 євро

Джек Ґріліш ("Манчестер Сіті") - 351 000

Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") - 351 000 євро

Омар Мармуш ("Манчестер Сіті") - 345 150 євро

Кай Хаверц ("Арсенал") - 327 600 євро

Найменші тижневі зарплати в АПЛ мають канадський нападник "Лутона" Арібім Пеппл, центральний захисник "Іпсвіча" Кемерон Гамфріс і 19-річний Ітан Вітлі з МЮ. Вони заробляють всього 1185 євро.

Скільки заробляють українці в АПЛ

Найвисокооплачуванішим серед українців є Олександр Зінченко, який отримує в "Арсеналі" 177 тисяч євро на тиждень.

На другому місці йде Михайло Мудрик з "Челсі". Його тижневі статки - 118 тисяч євро. Однак зараз, з огляду на питання щодо його дискваліфікації, ця сума може бути іншою - керівництво клубу не коментує можливі фінансові санкції проти футболіста.

Замикає топ-3 захисник "Евертона" Віталій Миколенко, щотижнева зарплатня якого майже 69 тисяч євро.

Далі йде Ілля Забарний, який в "Борнмуті" отримує 59 тисяч євро.

Єгор Ярмолюк, згідно з даними Spotrac, має річну з/п 308 тисяч євро. Тобто його тижневий заробіток складає всього близько 6 тисяч євро.

Додамо, що усі суми - приблизні та базуються на контрактах без урахування бонусів, рекламних угод і комерційної діяльності.