"Буде багато змін". Ребров радикально перетрусить склад на матч з Новою Зеландією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Канади в рамках міжнародного товариського турніру в Торонто. Та анонсував серйозні зміни в складі на другий матч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.
Про товариський статус та критичні помилки
За словами наставника, українська команда була втомленою, однак і суперник мав схожі обставини.
"Звісно, ми втомлені, але Канада була в такій ж ситуації. Багато їхніх футболістів грають у Європі. Я думаю, що зараз Канада дуже серйозно готується до чемпіонату світу. Вони є господарями турніру", - зазначив Ребров.
Тренер не вважає, що збірна України провела відверто поганий матч, але визнає, що вирішальними стали грубі помилки в захисті.
"Не можу сказати, що ми грали дуже погано. Але зробили критичні помилки в обороні, у нашому карному – це вартувало нам поразки. І ми не забили, особливо у першому таймі, коли мали два чудових моменти", - сказав тренер.
Ребров також зазначив, що статус товариського матчу все ж вплинув на рівень концентрації футболістів.
"Це товариські матчі, і що б ви не казали гравцям, вони відчувають, що це неофіційна гра і тому не на 100% сфокусовані. На жаль. Це моя думка. Хоча перед грою ми казали, що багато українців приїхали, багато українців дивляться нашу гру, і це дуже важливо – дати емоції людям в Україні", - підсумував Ребров.
Про Луніна та тих, хто гратиме далі
Також тренер пообіцяв, що в наступному матчі з Новою Зеландією буде багато змін. Зокрема, на воротарській позиції.
"Ми будемо робити зміни. Буде багато змін. Усі, хто приїхав сюди, будуть грати. Усі отримають практику", - запевнив наставник.
Він також повідомив, що місце у воротах команди займе голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.
"Зараз у нас є три хороших воротарі. Лунін зіграє в другому матчі. Ми домовилися про це ще перед турніром. Він у хорошій формі, готується до наступного матчу і готовий до клубного чемпіонату світу", - повідомив Ребров.
Коли та де дивитися наступну гру "синьо-жовтих"
У другому турі турніру в Торонто українці зіграють проти Нової Зеландії, яка стартувала з перемоги над Кот-д'Івуаром (1:0).
За канадським часом матч стартує 10 червня – о 17:00. За Києвом це вже буде – 00:00 11-го числа.
Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція будуть доступна за передплатами "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.
Крім того, матч можна буде переглянути безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.
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