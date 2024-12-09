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Чарльз та Камілла представили яскраву різдвяну листівку (фото)

Чарльз III і Камілла (Фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

Чарльз III і королева-консорт Камілла представили святкову листівку, адже королівська родина вже поступово готується до Різдва.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну сторінку британської монархії в Instagram розповідає про це детальніше.

Різдвяна листівка Чарльза і Камілли

На фото король Великої Британії з'явився у костюмі сірого кольору, який доповнив синьою краваткою у білий горошок. У той час його обраниця позувала в елегантній сукні кольору індиго, підкресливши вбрання золотими сережками.

Кадр був зроблений у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року. Авторка фото - Міллі Пілкінгтон, яку монархи часто запрошують задля того, аби створити офіційні та пам'ятні затишні світлини.

"Різдво наближається! Їхні Величності раді поділитися цьогорічною різдвяною листівкою", - зазначається у підписі до знімку.

 

Реакція мережі

Шанувальники відомої на увесь світ родини бурхливо відреагували на публікацію. Вони залишили чимало компліментів, і ось деякі з них:

  • "Це справді честь, що вони обрали одну з моїх фотографій для своєї листівки", - відреагувала на пост авторка фото Міллі Пілкінгтон.
  • "Шикарне фото! Обидва виглядають такими щасливими на ньому".
  • "Чудове фото Наших Величностей! Бажаю усім мирного Різдва".
  • "Нехай Господь завжди благословляє королівську родину. Нехай король і королева довго царюватимуть на троні".
  • "Приголомшливе фото! А Її Величність завжди має неперевершений вигляд у цьому синьому відтінку".

Нагадаємо, на початку цього року стало відомо, що Чарльз III бореться з онкологією. У палаці не стали уточнювати, з якою саме формою раку зіштовхнувся монарх, проте зазначалося, що лікування дає позитивні зміни. Більше того, нещодавно він навіть призупиняв своє лікування, коли їздив у відрядження.

 

 

З онкологією також бореться невістка короля Великої Британії, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Про це стало відомо у березні, і на тлі покращення стану свого здоров'я вона навіть частково змогла повернутися до виконання робочих обов'язків.

До слова, Кейт і Вільям, на відміну від Чарльза з Каміллою, ще не представили свою різдвяну листівку. Проте аони обов'язково зроблять це найближчим часом, адже це щорічна традиція.

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РіздвоЧарльз IIIКоролівська сім'я