Чарльз та Камілла представили яскраву різдвяну листівку (фото)

Чарльз III і королева-консорт Камілла представили святкову листівку, адже королівська родина вже поступово готується до Різдва.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну сторінку британської монархії в Instagram розповідає про це детальніше.
На фото король Великої Британії з'явився у костюмі сірого кольору, який доповнив синьою краваткою у білий горошок. У той час його обраниця позувала в елегантній сукні кольору індиго, підкресливши вбрання золотими сережками.
Кадр був зроблений у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року. Авторка фото - Міллі Пілкінгтон, яку монархи часто запрошують задля того, аби створити офіційні та пам'ятні затишні світлини.
"Різдво наближається! Їхні Величності раді поділитися цьогорічною різдвяною листівкою", - зазначається у підписі до знімку.
Шанувальники відомої на увесь світ родини бурхливо відреагували на публікацію. Вони залишили чимало компліментів, і ось деякі з них:
Нагадаємо, на початку цього року стало відомо, що Чарльз III бореться з онкологією. У палаці не стали уточнювати, з якою саме формою раку зіштовхнувся монарх, проте зазначалося, що лікування дає позитивні зміни. Більше того, нещодавно він навіть призупиняв своє лікування, коли їздив у відрядження.
З онкологією також бореться невістка короля Великої Британії, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Про це стало відомо у березні, і на тлі покращення стану свого здоров'я вона навіть частково змогла повернутися до виконання робочих обов'язків.
До слова, Кейт і Вільям, на відміну від Чарльза з Каміллою, ще не представили свою різдвяну листівку. Проте аони обов'язково зроблять це найближчим часом, адже це щорічна традиція.
Ми писали про те, що Чарльз III частіше хоче бачити дітей принца Гаррі.