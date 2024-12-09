Чарльз та Камілла представили яскраву різдвяну листівку (фото)

Різдвяна листівка Чарльза і Камілли

На фото король Великої Британії з'явився у костюмі сірого кольору, який доповнив синьою краваткою у білий горошок. У той час його обраниця позувала в елегантній сукні кольору індиго, підкресливши вбрання золотими сережками.

Кадр був зроблений у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року. Авторка фото - Міллі Пілкінгтон, яку монархи часто запрошують задля того, аби створити офіційні та пам'ятні затишні світлини.

"Різдво наближається! Їхні Величності раді поділитися цьогорічною різдвяною листівкою", - зазначається у підписі до знімку.

Реакція мережі

Шанувальники відомої на увесь світ родини бурхливо відреагували на публікацію. Вони залишили чимало компліментів, і ось деякі з них:

"Це справді честь, що вони обрали одну з моїх фотографій для своєї листівки", - відреагувала на пост авторка фото Міллі Пілкінгтон.

"Шикарне фото! Обидва виглядають такими щасливими на ньому".

"Чудове фото Наших Величностей! Бажаю усім мирного Різдва".

"Нехай Господь завжди благословляє королівську родину. Нехай король і королева довго царюватимуть на троні".

"Приголомшливе фото! А Її Величність завжди має неперевершений вигляд у цьому синьому відтінку".

Нагадаємо, на початку цього року стало відомо, що Чарльз III бореться з онкологією. У палаці не стали уточнювати, з якою саме формою раку зіштовхнувся монарх, проте зазначалося, що лікування дає позитивні зміни. Більше того, нещодавно він навіть призупиняв своє лікування, коли їздив у відрядження.

З онкологією також бореться невістка короля Великої Британії, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Про це стало відомо у березні, і на тлі покращення стану свого здоров'я вона навіть частково змогла повернутися до виконання робочих обов'язків.

До слова, Кейт і Вільям, на відміну від Чарльза з Каміллою, ще не представили свою різдвяну листівку. Проте аони обов'язково зроблять це найближчим часом, адже це щорічна традиція.