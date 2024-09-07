Лікування дає позитивні результати. Стали відомі нові подробиці боротьби Чарльза III з раком

У січні цього року король Великобританії Чарльз III повідомив, що у нього рак. Наразі, через місяці, стало відомо, що лікування почало приносити позитивні результати.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на таблоїд Daily Mail .

Що кажуть інсайдери

За словами джерела, наближеного до монарха, лікування має позитивний напрямок.

"Звісно, що здоров'я монарха - пріоритет номер один, і ми можемо бачити, що лікування має позитивний напрямок", - сказав інсайдер.

Відомо, що недугу у сина покійного Єлизавети II виявили після операції через збільшення передміхурової залози. Поряд із Чарльзом у лікуванні його підтримує обраниця Камілла.

Також у джерелі зазначається, що монарх прагнув довести громадськості, що має в собі достатньо сил і енергії, аби й надалі займати високу посаду та впевнено виконувати всі робочі обов'язки.

Король лікується від раку (Фото: Getty Images)

"Найкращий спосіб зрозуміти, що король впорався - через його дії та слова: все, що ви бачили; і все, що він казав; все, що він робив з самого початку, коли стало відомо про проблеми зі здоров'ям. Він вирішив залишатися публічним настільки, наскільки міг, аби люди бачили, що він здатний багато що зробити навіть за таких обставин", - пояснив інсайдер.

До виконання королівських обов'язків Чарльз III повернувся після кількамісячної перерви. Коли він проходив інтенсивне лікування, то на якийсь час перестав з'являтися на публічних подіях. Наразі ж ситуація змінилася, і король разом з Каміллою готуються здійснити традиційний тур Австралією та Самоа.

"Природна теплота, стійкість та почуття її гумору - я впевнений, що вам це скаже будь-який пацієнт, - це відмінна річ", - також сказав інсайдер.

У представництві короля наголосили, що від моменту виявлення діагнозу 75-річний чоловік ні на мить не втрачав впевненості у тому, що зможе подолати хворобу.

Чарльз і Камілла (Фото: Getty Images)

"Звичайно, цей рік був напружений і для Її Величності, але відчуття рішучості давало їм віру у те, що вони впораються з усім, пройдуть через усе це, і залишать проблеми в минулому", - зазначає таблоїд.

Нагадаємо, вже третій рік Чарльз очолює посаду короля Великобританії, і навіть хвороба не змусила його відмовитися від виконання своїх обов'язків. Своїм прикладом він має намір показати, що люди з діагнозом онкології можуть за можливості продовжувати жити звичним для себе життям та бути джерелом натхнення для інших.

До слова, Чарльз зійшов на трон після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, життя якої обірвалося 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

Єлизавета II померла у вересні 2022 року (Фото: Getty Images)

Очікується, що у роковини смерті Чарльз відвідає церкву, проведе час в приватній молитві, аби вшанувати пам'ять рідної людини.

"Будуть особисті думки, молитви та роздуми. Я впевнений, що це буде хвилюючий день для всіх. Це був справжній рік викликів для королівської родини, який випав на їхню долю", - зауважив також інсайдер.